"El pueblo más complejo de España" está en Galicia: pertenece a 2 provincias y tiene 4 alcaldes

En Galicia hay una aldea famosa por su caos administrativo. Situada en el corazón de la Ribeira Sacra, un lugar de increíble belleza que conquista a todo aquel que lo visita, Os Peares, a apenas 18 kilómetros de la ciudad de Ourense, es una auténtica pesadilla para sus vecinos en lo que a papeleo se refiere.

¿Por qué? Porque esta pequeña localidad está dividida entre dos provincias, cuatro ayuntamientos, tres partidos judiciales, tres comarcas y dos diócesis. Un rompecabezas que incluso confunde a los que viven allí. Entre Lugo y Ourense, Os Peares es, además, el lugar de nacimiento de Alberto Núñez Feijóo, ex presidente de la Xunta de Galicia y actual presidente del Partido Popular.

La curiosidad de Os Peares

Os Peares en Ourense Shutterstock

Justo donde el río Miño recibe las aguas del Sil, se encuentra Os Peares, una pequeña aldea que la propia Xunta de Galicia define como "el pueblo más complejo de España". Lo que a primera vista es un rincón idílico de la Ribeira Sacra, es un lugar donde la burocracia puede llegar a niveles surrealistas.

Os Peares cuenta con una sola parroquia, Nosa Señora do Pilar, pero está repartido entre dos provincias, cuatro ayuntamientos (Carballedo y Pantón, en Lugo; y Nogueira de Ramuín y A Peroxa, en Ourense), tres partidos judiciales, dos diócesis y tres comarcas.

Además, tres ríos -Miño, Sil y Búbal- atraviesan el pueblo, ofreciendo vistas espectaculares, pero complicando la movilidad.

En 1999, después de catorce años de reclamos vecinales, se creó el Consorcio Local de Os Peares, un esfuerzo de la Xunta, las diputaciones de Lugo y Ourense y los cuatro ayuntamientos, para poner un poco de orden en este laberinto.

"Durante el siglo XX fue un lugar muy próspero, ya que contaba con el embalse de Os Peares y con la estación de tren como elementos generadores de empleo", afirman desde Turismo Ribeira Sacra.

Puente del ferrocarril de Os Peares Shutterstock

Al recorrer Os Peares, hay varios puntos que no debes pasar por alto. El puente de hierro de inspiración eiffeliana, por el que circula el tren, es un símbolo del lugar. Otro sitio destacado es el embalse de Os Peares, con sus viviendas encaramadas sobre paredes casi verticales y el agua cayendo por la presa.

Además, el pueblo ofrece casas de arquitectura singular, una pequeña playa fluvial en el río Búbal, y en la zona de la estación de tren se pueden encontrar murales que decoran diferentes espacios.

En este mismo entorno, se alza una estructura dedicada a Rodolfo Prada, destacado intelectual galleguista, impulsor de las Irmandades da Fala y defensor de Castelao durante su exilio en Argentina.