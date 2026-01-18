Aguas termales a 41 grados y por solo 6 euros: el refugio natural en Galicia que alivia el estrés y la artritis

Desde aliviar el estrés y relajar la tensión muscular hasta mejorar la circulación y promover el bienestar general, las aguas termales son muy beneficiosas gracias a su composición rica en minerales como azufre, calcio, magnesio y potasio.

Galicia es un referente termal en España, especialmente la provincia de Ourense, con una gran variedad de aguas mineromedicinales, siendo un destino líder en relax y salud. Entre sus termas más importantes de la región, se encuentran las de Outariz.

Aguas termales a 41 grados y por solo 6 euros

De estilo japonés, con piscinas exteriores y vistas privilegiadas al río Miño, las Termas de Outariz constituyen uno de los espacios más populares para el descanso en Galicia. Con las bajas temperaturas, no existe un mejor plan para desconectar, relajarse y recargar energías.

Las aguas de Outariz son de mineralización débil, bicarbonatadas, sódicas, fluoradas, líticas y sulfuradas. Con todo esto, están indicadas, entre otras cosas, para el estrés, la artritis, el reuma, las afecciones de la piel y los dolores musculares.

Además, poseen efectos tróficos a nivel respiratorio, acción mucolítica y propiedades que mejoran la circulación local, siendo también antiinflamatorias y cicatrizantes.

Las instalaciones cuentan con dos circuitos termales para realizar en un recorrido de 90 minutos de agua termal.

Por un lado, el circuito Zen está formado por un recorrido de 6 termas en madera y piedras ovaladas siguiendo una estética japonesa y aguas en calma a elevadas temperaturas, entre 39 y 41 grados, para relajar los músculos.

El circuito Celta, por otro lado, son termas de piedra que simulan a los castros y dólmenes de las antiguas civilizaciones celtas que poblaron Galicia en el pasado. Se caracteriza por aguas en movimiento a partir de chorros, burbujas y cascadas para eliminar tensiones y contracturas musculares.

A diferencia de otros centros y espacios termales, las Termas de Outariz destacan por su precio accesible. En concreto, la entrada cuesta 6,65 euros por persona e incluye una reserva de dos horas, con el tiempo de vestuario incluido.

Además, el complejo ofrece otros servicios de belleza y relajación con coste adicional, que van desde baños aromáticos de espuma o con extractos de té, hasta tratamientos para pies y manos o masajes estimulantes de piernas.

Antes o después de la sesión de termas, el complejo dispone de servicio de bar, dispuesto en la zona superior de las instalaciones. El establecimiento aúna en su carta una variada lista de productos, desde refrescos y bocadillos, hasta ensaladas únicas y sopas típicas japonesas.

En consonancia con la inspiración de las Termas de Outariz, el té verde japonés y el té rojo también figuran entre la lista de especialidades.