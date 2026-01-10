El pueblo con menos de 500 habitantes ideal para un viaje de fin de semana: vistas increíbles a la Ribeira Sacra

Galicia está llena de ciudades, pueblos y aldeas increíbles para visitar en cualquier época del año. Ya sea para disfrutar de un fin de semana con amigos o en pareja, o para realizar viajes más largos en los que puedas detenerte a conocer cada lugar, la Ribeira Sacra es siempre una opción fantástica en la que perderte y alucinar con cada rincón.

Dentro de la Ribeira Sacra destaca Chandrexa de Queixa (Ourense), un municipio situado en las montañas del sureste ourensano, conocido por su belleza natural, con cascadas, miradores y un alto valor paisajístico. Cuenta con menos de 500 habitantes y una extensión de casi 172 kilómetros cuadrados.

La belleza natural de Chandrexa de Queixa

A pesar de los terribles incendios que atacaron al paisaje de Chandrexa de Queixa y sus municipios vecinos este verano, esta localidad tiene mucho que ofrecer a vecinos y visitantes, desde miradores o cascadas, hasta increíbles Parques Naturales o playas fluviales.

En su interior cuenta con el embalse del río Navea, situado muy cerca del Parque Natural de O Invernadoiro, a 1.200 metros de altitud. Este embalse comenzó a construirse en el año 1945, terminando su obra en el 1953, en plena dictadura de Franco. Su creación supuso la anegación de varias aldeas, que actualmente se encuentran bajo las aguas.

La Fervenza de Dorelle es otro de los puntos destacables de esta localidad. Conocida también como cascada de Casteligo, es una caída de agua de casi 12 metros de altura formada a partir del río Dorelle, que nace del regueiro dos Palleiros y del regueiro da Corgodola. "Recogen aguas de las zonas más elevadas de la Serra da Queixa, a altitudes que alcanzan los 1.700 metros", dicen desde Turismo Ribeira Sacra.

No puedes irte de Chandrexa de Queixa sin visitar el mirador de San Fiz, con "espectaculares vistas sobre el embalse de Chandrexa de Queixa, la sierra de Queixa y Cabeza de Manzaneda", afirman desde Turismo de Galicia.

Mirador de Xan Fiz turismo.gal

En este espacio podrás detenerte a contemplar el increíble paisaje que tienes a tu alrededor con total tranquilidad y calma. Hace poco más de un año se instaló un columpio que le aporta un toque especial al mirador, haciéndolo todavía más único.

El Puente de Previsa es otro de los lugares importantes. Se cree que es romano por su antigüedad, pero se desconoce de qué época proviene. Está formada por una losa de más de 3 metros de largo que, seguro, en algún tiempo fue un elemento clave para transportar animales y personas de un lado al otro del río.

Centro de Identidade Galega de Chandrexa de Queixa Turismo Ribeira Sacra

Por supuesto, como última recomendación si te decantas por Chandrexa de Queixa, es imprescindible que visites el Centro de Identidade Galega, un museo etnográfico donde se pueden ver antiguas herramientas y utensilios de la vida cotidiana y oficios antiguos de la zona.