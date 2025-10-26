El pueblo de Pontevedra que enamora por sus casas indianas y entorno natural: un plan otoñal de ensueño

El tiempo en Galicia durante el otoño puede ser algo inestable. Sin embargo, la lluvia, frecuente en esta región, no es excusa para dejar de salir de excursión. Eso sí, no olvides llevar paraguas o chubasquero para mantenerte seco.

Galicia tiene muchos pueblos bonitos, tanto costeros como del interior, para explorar incluso bajo la lluvia. En este contexto, National Geographic destaca Ponte Caldelas (Pontevedra) por sus coloridas casas indianas y su espectacular entorno natural.

Un importante legado indiano

Ponte Caldelas pontecaldelas.org

Cada vez más personas aprovechan el otoño para viajar, debido a la bajada de temperaturas, la menor afluencia de turismo y los precios más económicos. Por eso, Ponte Caldelas se erige como un bonito destino para disfrutar en familia o con amigos.

Ubicado en el geodestino Ría e Terras de Pontevedra, el municipio de Ponte Caldelas destaca por su famosa Festa da Trucha y el bucólico entorno del río Verdugo, que ofrece un espacio ideal para el paseo.

El legado indiano es otro motivo de orgullo en Ponte Caldelas. El municipio cuenta con numerosos edificios de corte colonial, que son reflejo del impacto de la emigración en esta zona de Pontevedra, que tuvo como destino América, principalmente Brasil y México.

Casa Verde Concello de Ponte Caldelas

En general, todas las casas están en buen estado de conservación, como la Casa Méndez o la llamada Los Molinos. Sin embargo hay dos casas que destacan de manera especial: la de la Avenida de Pontevedra y la llamativa Casa Verde.

La casa indiana de la Avenida de Pontevedra destaca por el extraordinario tratamiento de las carpinterías y miradores de fundición del piso superior, mientras que la Casa Verde capta la atención de los viandantes por su bien conservada cubierta de azulejos verdes.

También resultan de interés las casas indianas de Ranquel Moreira, José Barreiro y Laurentino Leiro, así como el Pazo de Doña Sofía, que ocupa una posición singular en la escena urbana, con fachada a la Rúa da Ponte, la principal vía de la villa.

El entorno del río Verdugo y los Pasos da Fraga

Pasos da Fraga pontecaldelas.org

El río Verdugo cruza la villa de Ponte Caldelas, proporcionando un entorno natural único. En este enclave se encuentra el antiguo Balneario de Ponte Caldelas, símbolo del municipio, así como las cascadas de La Roca, a las que se llega en una ruta de senderismo desde la central hidroeléctrica próxima a Cuñas.

El río Verdugo también nutre los Pasos da Fraga, unas curiosas pasarelas que permiten vadear el río en la antigua vía de Ponte Caldelas, y la playa fluvial de A Calzada, la primera de España de estas características en obtener una Bandera Azul.

Para los amantes de la naturaleza, la visita a Ponte Caldelas se puede completar con una ruta senderista, como el Sendero Azul do Verdugo o la Ruta dos Arrieros. También merece una visita los Petroglifos de Tourón, un gran depósito arqueológico de más de 150.000 m2 de extensión.

Por último, y no por eso menos importante, si la visita a Ponte Caldelas te coincide en mayo, no te pierdas la Festa da Troita, cuyo programa de festejos incluye un concurso de pesca, exposiciones, degustación de truchas y mucho más.