Una estadounidense visita un pequeño pueblo de Galicia y no se corta: "Huele muchísimo a vino"

Galicia atrae a miles de visitantes cada año, con cifras de turistas en aumento que reflejan su creciente atractivo. Esta región atrae por su oferta cultural, gastronómica y natural, siendo el Camino de Santiago uno de sus principales atractivos.

El vino es otro de los grandes motivos por los que los turistas visitan Galicia. De hecho, la influencer Rachel Anne (@raquelannee), afincada en España, ha recorrido la Galicia más rural y se ha llevado una grata sorpresa.

"Estoy en un cuadro, en un Vicent van Gogh"

Galicia concentra numerosos pueblos con encanto, muchos de ellos ligados a la cultura del vino. Esta tradición se fusiona con paisajes únicos y bodegas históricas, creando una atmósfera embriagadora. Tanto es así que Rachel Anne afirma que A Arnoia "huele muchísimo a vino".

En la comarca del Ribeiro, rodeado de relieves montañosos y resguardado de la influencia oceánica, A Arnoia es un destino imprescindible en Galicia. El cultivo de la vid domina el paisaje, cubriendo casi por completo las laderas y los valles.

Por eso no es de extrañar que la creadora de contenido estadounidense afirme que A Arnoia "huele a vino". En un vídeo publicado en redes sociales, la joven muestra un paisaje único, con viñedos que se extienden entre sus límites.

"Soy estadounidense y tengo una obsesión con los pueblos de España", dice Rachel al comienzo del vídeo sobre A Arnoia (Ourense), que da inicio a una serie de vídeos que la influencer ha titulado 'Visitando pueblos random de España'.

"Hoy estoy en A Arnoia, un pueblo de 970 habitantes. Huele muchísimo a vino, a uvas fermentadas", asegura, mientras recorre el municipio de la comarca del Ribeiro y disfruta de paisajes teñidos por los colores del otoño.

"Creo que nunca ha existido un plano más aesthetic que este. Estoy en un cuadro, en un Vicent van Gogh de repente", alucina. Y añade: "Ha sido el paisaje más relajante, creo que, en años".

Durante su visita, tuvo la oportunidad de recorrer uno de los viñedos y recibir unas uvas de regalo, cortesía de un amable vecino del municipio. "Me encanta. En el pueblo todos se conocen y hay comunidad", destaca.

Con más de 26.000 visualizaciones y 3.000 'me gusta', varios seguidores han sugerido a Rachel que en su próxima visita explore Ribadavia, actualmente uno de los principales centros termales de Galicia.

Por su cercanía, también merece una visita Allariz, una pequeña villa ourensana que en su reducido tamaño alberga tesoros arqueológicos, playas fluviales y uno de los cascos históricos más bellos de Galicia.