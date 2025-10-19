El exclusivo balneario cerca de Galicia con duchas sensoriales y baño turco: a partir de 16,50 euros

Muchas personas llegan al otoño con las pilas descargadas tras un intenso verano. Para recuperar la vitalidad, una excelente opción es disfrutar de un día de relax en un balneario.

A pocos kilómetros de la frontera con Galicia, Chaves (Portugal) cuenta con un exclusivo complejo termal, ideal tanto para quienes buscan relajarse como para quienes necesitan aliviar dolencias óseas o problemas circulatorios.

Piscinas naturales calientes, baño turco y mucho más

Complejo termal Aquae Salutem Aquae Salutem (Web)

Más allá de su belleza e impresionante legado histórico, Chaves es una localidad portuguesa muy famosa por sus tratamientos de hidroterapia y sus balnearios.

En este contexto, Aquae Salutem es el último complejo de Chaves: un espacio al aire libre que combina tradición y modernidad, y presenta un variado circuito hidrotermal con piscinas naturales calientes, cuya temperatura se sitúa entre los 30 y 36ºC.

Alberga también una sauna y baño turco, ideales para depurar y desintoxicar; duchas sensoriales, con efectos sonoros y fluctuaciones térmicas, y una fuente de hielo sólo para los más atrevidos.

La escapada termal se puede completar con un tratamiento de belleza corporal y facial, hidratante o exfoliante, con el agua termal como elemento protagonista. Este programa se puede disfrutar de manera individual o en pareja.

Sin duda, un momento de relax que todos necesitamos y que, con la bajada de las temperaturas, se disfruta el doble.

Horarios y precios

Aquae Salutem, complejo único en el norte de Portugal, tiene capacidad para 104 personas. Abre todos los días de 09:30 a 12:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivo también abre por la noche, en horario de 20:00 a 23:00 horas.

El acceso está permitido a menores a partir de 14 años, siempre y cuando estén acompañados por un adulto.

El precio del ticket varía en función del tipo de entrada y actividades. La opción más económica cuesta 22 euros, mientras que la más completa alcanza los 30 euros. No obstante, hay happy hour (hora feliz) con descuentos de 11:30 a 12:30 horas, de 18:00 a 19:00 horas, y de 22:00 a 23:00 horas.

A continuación, te detallamos todos los precios:

Entrada completa (incluye piscina hidrodinámicas, sauna, baño turco, fuente de hielo y duchas sensoriales)

Tipo de acceso Duración (minutos) Precio Acceso mañana o tarde noche 90 consecutivos 30,00 euros Happy hour (mañana o tarde noche) 60 consecutivos 22,50 euros

Entrada parcial (solo piscinas hidrodinámicas)

Tipo de acceso Duración (minutos) Precio Acceso mañana o tarde noche 90 consecutivos 22,00 euros Happy hour (mañana o tarde noche) 60 consecutivos 16,50 euros

Cómo llegar y actividades complementarias

Ponte de Trajano sobre el río Támega en Chaves, Portugal Shutterstock

Aquae Salutem, en Chaves (Portugal), se ubica a escasos kilómetros de la frontera con Galicia. Desde Vigo, la ruta más fácil y rápida es por la A-52, con una duración estimada de viaje de 2 horas.

Aprovechando la visita a Chaves, merece la pena conocer su castillo medieval, construido encima de los restos de las murallas romanas que rodeaban la población. El legado romano también se refleja en un puente, construido en la etapa en la que reinaba el emperador Trajano, y en un complejo de termas con más de 2.000 años de historia.

Por otro lado, la Igreja de São João de Deus es parada obligatoria. Fue construida entre los años 1720 y 1834 bajo las órdenes del rey João V, el cual quería construir la iglesia al lado del Hospital Real para los soldados y oficiales.

En este artículo de Treintayseis te revelamos información de interés sobre estos monumentos y otros rincones de Chaves.