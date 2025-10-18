Uno de los mejores hoteles de Galicia: un refugio en plena naturaleza reconocido con 2 Llaves Michelin

Como existen las Estrellas Michelin para los restaurantes, los hoteles también cuentan con una mención especial de esta afamada guía: las Llaves Michelin. Es una distinción a los "alojamientos más excepcionales del mundo" que son "mucho más que un simple sitio donde pasar la noche".

Tres hoteles gallegos forman parte de la lista de 109 localizaciones en toda España, entre los cuales solo se encuentra uno de la provincia de Pontevedra: el Hotel de Pepe Vieira, que cuenta con 2 Llaves Michelin por ser una "estancia excepcional".

2 Llaves Michelin para el Hotel Pepe Vieira

Complejo Restaurante & Hotel Pepe Vieira pepevieira.com

Enclavado en un paraíso natural de la costa gallega, el Restaurante & Hotel Pepe Vieira es una propuesta única que mezcla alta gastronomía y una experiencia hotelera de primer nivel.

Reconocido con 2 Llaves Michelin, el hotel se consolida como uno de los destinos más destacados de España, sobre todo para quienes quieren una combinación perfecta entre cocina de calidad, diseño y conexión con la naturaleza más atlántica.

Interiores del Hotel Pepe Vieira pepevieira.com

"En un tranquilo paraje boscoso del litoral gallego, se compone de habitaciones que aprovechan al máximo esta inmersión en plena naturaleza", así define la guía a este hotel, en el que cada detalle está cuidado al máximo.

Su concepto arquitectónico se basa en una serie de estructuras independientes -a modo de cubos modernos- que se integran respetando el paisaje. Cada habitación está diseñada como un refugio, en el que su estética minimalista se combina con todas las comodidades que te puedas imaginar.

Habitaciones del Hotel Pepe Vieira pepevieira.com

A través de sus grandes ventanales, puedes contemplar la naturaleza y quedarte horas y horas siendo testigo de su belleza en todo su esplendor, desconectando y sumergiéndote de lleno en la experiencia.

Además, todo aquel que reserva la estancia prueba su espectacular restaurante, que puede presumir de contar con 2 Estrellas Michelin por su "excelencia culinaria". Su comedor también está abierto de par en par al exterior, por lo que podría decirse que en el complejo la naturaleza juega un papel fundamental.

Exteriores del Hotel Pepe Vieira pepevieira.com

De esta forma, si por algo es conocido Pepe Vieira, además de por su calidad gastronómica, es por su manera de llevar la experiencia más allá del plato, haciendo partícipe a la estancia.

Un lugar donde la gastronomía y la hotelería se mezclan para ofrecer una experiencia inolvidable que jamás vas a olvidar y que, seguro, querrás repetir.

Llaves Michelin en Galicia

Además del Hotel Pepe Vieira en la provincia de Pontevedra, dos hoteles de la provincia coruñesa también disponen de este gran reconocimiento.

Por un lado, han destacado la Casa Beatnik Hotel, en Vedra (A Coruña), que revalida sus 2 Llaves Michelin. "Un hotel boutique de lujo situado en la región vinícola de las Rías Baixas", dicen desde la guía.

Casa Beatnik Hotel Casa Beatnik Hotel y Guía Michelin

Se trata de un espacio rodeado de viñedos y bodegas, con unas instalaciones perfectas y cuidadas que combinan el lujo con el encanto rural, a solo media hora de Santiago de Compostela.

El último hotel reconocido por la prestigiosa guía, aunque en esta ocasión con 1 sola Llave Michelin, es el Hotel Spa Relais & Chateaux A Quinta da Auga, un hotel a las afueras de Santiago de Compostela.

Hotel Spa Relais & Chateaux A Quinta da Auga Hotel Spa Relais & Chateaux A Quinta da Auga y Guía Michelin

Se trata de una antigua fábrica de papel del siglo XVIII que la familia Lorenzo García transformó en un hotel boutique. Cuenta con 45 habitaciones con vistas al jardín y a la increíble naturaleza que rodea todo el lugar.