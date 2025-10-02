Nigrán (Pontevedra) organiza una excursión en barco para jubilados con visita a bateas y degustación de mejillones

Nigrán, muy cerca de Vigo y de la archiconocida Baiona, es un municipio que ofrece mucha vida, tanto por su entorno natural y playas como por su patrimonio cultural y ambiente acogedor que atrae a muchos visitantes de la tercera edad.

En Nigrán, la oferta de ocio para jubilados incluye actividades físicas, como senderismo, natación y yoga; culturales, como visitas a cines, teatros y museos; sociales, como juegos de mesa y clases de baile; y de turismo, destacando una próxima actividad en barco.

Nueva excursión en barco en Nigrán (Pontevedra)

El Concello de Nigrán (Pontevedra), dentro de su programa de turismo social para personas jubiladas, abre mañana el plazo de inscripción para participar el próximo miércoles 8 de octubre en una excursión en barco desde el puerto de Panxón y degustación de mejillones a bordo, además de animación musical.

Los asistentes deberán presentarse en el muelle del puerto de Panxón a las 09:30 horas y el regreso estimado es a las 12:00 horas. La actividad está destinada a personas jubiladas, con prioridad aquellas empadronadas en Nigrán, y tiene un coste de 18 euros por persona.

Las inscripciones se llevarán a cabo en la oficina de Información Ciudadana del Ayuntamiento de 09:00 a 12:00 horas y el cobro será mediante tarjeta, con un límite de 2 inscritos por persona. Las plazas se distribuirán por rigurosa orden de solicitud hasta completarse las 140.

El barco se acercará hasta las bateas de Moaña, donde se ofrecerá una explicación a bordo sobre el proceso de cultivo y recolección del mejillón, curiosidades sobre la vida en las bateas y la importancia de este producto en Galicia.

Durante la excursión, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de mejillones, acompañados de vino o refrescos.

El mejillón es el molusco bivalvo más conocido y popular de Galicia, siendo un referente de su gastronomía. Con esta excursión organizada por el Concello de Nigrán, los asistentes podrán degustar su característico sabor marino y disfrutar de sus propiedades nutricionales, destacando su alto aporte de proteínas de calidad.