El precioso pueblo costero de Pontevedra que también es famoso por su exquisita gastronomía

Octubre es una fecha ideal para viajar a Galicia. El calor sofocante del verano ha desaparecido, ofreciendo temperaturas templadas perfectas para explorar ciudades y monumentos con más calma y sin largas esperas, y playas sin agobios.

Sanxenxo (Pontevedra), con clima todavía templado, es una excelente opción para disfrutar del otoño sin las multitudes del verano. Este municipio costero ofrece al turista más de 15 playas con Bandera Azul y una deliciosa gastronomía protagonizada por pescados y mariscos.

Pulpo á feira, navajas y otras delicias del mar

Playa de Silgar Shutterstock

En una reciente publicación, National Geographic destaca a Sanxenxo como un auténtico paraíso costero, con 36 kilómetros de litoral y 22 arenales, de los cuales 17 ondean orgullosamente el distintivo de Bandera Azul, un reconocimiento a la excelencia y calidad de sus aguas.

En concreto, las galardonadas son las de A Lapa, Area de Agra, Areas, Area Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Foxos, Major, Montalvo, Nosa Señora da Lanzada, O Espiñeiro, Panadeira, Paxariñas, Pragueira y Silgar; "algunas de ellas envueltas de historia y leyenda", destaca la revista.

De entre las galardonadas, la playa de Silgar es probablemente la más conocida, con sus 700 metros de arena blanca y fina, y un microclima que alarga la temporada de baño unos días más. Dispone de todos los servicios y además está rodeada de un bonito paseo marítimo.

Sanxenxo dispone de uno de los mejores puertos deportivos del país, dotado con 400 puntos de amarre, una gran zona comercial con restaurantes, zona de aparcamiento y un amplio espacio peatonal de más de 8.000 metros cuadrados.

Pulpo á feira Shutterstock

Ahora en otoño, además de pasear por sus playas y puerto deportivo, Sanxenxo cuenta con decenas de locales donde probar el mejor marisco regado con los mejores vinos del valle del Salnés. Para saborear un buen pulpo á feria, percebe y demás delicias del mar, O Barco, O' Buraco y Carmen son siempre excelentes opciones.

La perla de las Rías Baixas enamora por su cocina, tradicional y de calidad. Gracias a su privilegiada ubicación, Sanxenxo es el lugar perfecto para probar marisco, con una variedad de elección muy amplia: desde zamburiñas hasta centollas o nécoras.

Las zamburiñas son uno de los platos más típicos de Sanxenxo y resultan imprescindibles para cualquier visitante. Lo mismo ocurre con el pulpo á feira o las navajas, aunque con la llegada del frío cobra protagonismo la caldeirada de raya, cuya temporada de pesca comienza en diciembre.

Tal es la importancia de este pescado en la zona que incluso cuenta con su propia fiesta gastronómica. La Festa da Raia, celebrada desde 1995 en Portonovo, recupera tradiciones marineras como cocinar la raya a bordo y secarla para el invierno.

Durante la fiesta, que suele celebrarse entre abril y mayo, tienen lugar numerosas actividades paralelas, acompañadas de charangas, conciertos y animación con distintos espectáculos.