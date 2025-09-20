El pintoresco pueblo de Galicia donde apareció un trilobites de 450 millones de años: "Es una pasada"

Galicia es una auténtica caja de sorpresas: una tierra llena de paisajes únicos, con una cultura e historia fascinantes y una gastronomía que conquista a sus visitantes con platos emblemáticos, como el pulpo á feira, la empanada gallega o el lacón con grelos.

Entre los pueblos destacados de Galicia se encuentra Allariz, una pintoresca localidad ourensana de aproximadamente 6.400 habitantes que conserva un hermoso casco histórico, cuenta con playas fluviales y alberga valiosos tesoros arqueológicos.

Un trilobites de hace 450 millones de años

Castro de Armeá Shutterstock

Más allá de pasear por sus calles cuidadas y empedradas o de visitar algunos de sus museos, Allariz también destaca por el Castro de Armeá, una antigua villa romana ubicada cerca del santuario dedicado a Santa Mariña de Augas Santas.

La tradición oral cuenta que de allí fue el pretor -el magistrado romano que ejercía jurisdicción en la Antigua Roma- que se enamoró de Santa Mariña, y, al no ser correspondido, inició el calvario contra la santa.

Actualmente en el área, se pueden encontrar excavaciones arqueológicas de la villa romana. De hecho, en 2021 se encontró un trilobites de hace más de 450 millones de años. El fósil, de pequeñas dimensiones, apareció en el vertedero de una casa señorial de los siglos I a III junto con fragmentos de cerámica, hueso y metal.

El trabajo conjunto de tres arqueólogos gallegos y tres paleontólogos, dos de ellos de la Universidad Complutense de Madrid, permitió deducir el uso más probable del objeto, bien montado en un brazalete de cuero o bien como colgante, con funciones de talismán familiar o amuleto personal.

Impresión fósil de trilobite. Imagen de archivo Shutterstock

En este mismo estudio también se pudo confirmar que el trilobites no procedía de ningún yacimiento gallego ni de ninguna otra localidad del noroeste de la Península ibérica; se trataba de un resto de muda de una especie de unos 453-460 millones de años.

"La procedencia más probable se estableció en una región de la provincia de Ciudad Real colindante con la de Badajoz, donde en tiempos antiguos se explotaron tejeras formadas por la paleoalteración intensiva de rocas marinas fosilíferas conteniendo trilobites", explica la UCM.

En el Castro de Armeá se han encontrado otros restos, destacando sobre todo el objeto del 'O Guerreiro Alaricano'. Este, junto con los otros restos romanos e indígenas encontrados en el yacimiento de la villa, están custodiados en el Museo Arqueológico de Ourense.

Para amantes de la historia, la visita al Castro de Armeá es (casi) obligatoria. "Es precioso. Es una pasada", dice una de las reseñas de Google, a lo que otra añade: "Lugar espectacular con excelentes vistas panorámicas. El yacimiento parece muy bien conservado".

Al Castro de Armeá se accede a través de un sendero por el bosque, donde se pueden observar petroglifos, una calzada romana y el conocido como Forno da Santa, que se encuentra escondido en la cripta bajo la basílica romana de la Asunción.