El mirador a una hora de Vigo con unas vistas privilegiadas que puedes visitar gratis: un lugar mágico

Galicia cuenta con una extensa y variada red de miradores que ofrecen vistas espectaculares de paisajes de costa y montaña, destacando la Costa da Morte y la Ribeira Sacra. Algunos de los miradores más destacados incluyen los del Monte Facho y Pena do Castelo.

Ahora, Galicia amplía su catálogo turístico con un nuevo mirador. Este recurso se localiza en Xunqueira de Espadanedo (Ourense), a una hora y media en coche de Vigo, y ofrece unas vistas privilegiadas al monasterio cisterciense de Santa María, la joya oculta de la Ribeira Sacra.

Un mirador con vistas privilegiadas

El turismo rural se ha consolidado como una opción popular, ofreciendo experiencias auténticas y promoviendo la sostenibilidad. Dentro de la oferta turística se encuentra una amplia red de miradores desde los que disfrutar de todo el encanto de Galicia.

En el corazón de la comarca de Allariz-Maceda, Xunqueira de Espadanedo (Ourense) ha inaugurado este verano un nuevo balcón bautizado con el nombre de O Faladoiro de Frei Martín, en homenaje al primer abad conocido del monasterio cisterciense de Santa María.

La escultura se define como un parladoiro, inspirado en los tradicionales asientos de piedra de las ventanas de las casas gallegas, que permite una vista privilegiada al cenobio de Xunqueira de Espadanedo, y quiere ser punto de encuentro donde compartir cultura e historia.

Ribeira Sacra se erige como el segundo destino que más creció en demanda turística en 2024, con un incremento de casi un 14% con respecto al año anterior. Durante el primer semestre de este año, la zona fue visitada por 69.325 personas, que hicieron 117.612.

Por eso, este nuevo recurso turístico refuerza el atractivo del destino con un mirador con vistas privilegiadas. Una singular estructura de piedra en forma de ventana enmarca una panorámica única del monasterio de Santa María.

Monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadanedo Turismo de Galicia

Para hablar de su origen nos tenemos que remontar al siglo XII, cuando el cenobio altomedieval se consolida como benedictino y a finales del mismo siglo se integra en la orden del Císter de la mano del vecino monasterio de Montederrano.

El monumento se divide en dos partes. En primer lugar, la iglesia, levantada durante la Edad Media y declarada Monumento Nacional en 1980, con una estética austera y sencilla. Y en segundo lugar, el monasterio, cuya disposición y estética también son sencillas, pero armoniosas.

A escasa distancia del recién inaugurado mirador 'O Faladoiro de Frei Martín' se localiza otro balcón con vistas de infarto: el mirador do Val do Medo. A casi 1.000 metros de altitud, este recurso, el más grande de Galicia, muestra una panorámica perfecta del Monte Meda.

Las vistas abarcan desde la Serra do Larouco hasta las portuguesas-españolas del Xurés y el Suído. La forma más sencilla de llegar es tomar la carretera OU-651 y, al pasar el kilómetro 3, estacionar en la explanada que se encuentra a la izquierda y continuar caminando.