El increíble mirador con las vistas más impactantes de Rías Baixas: "Un verdadero espectáculo visual"

Galicia está repleta de miradores dignos de visitar en cualquier época del año, pero lo cierto es que en verano hay más posibilidades de librarte de la niebla y el mal tiempo que empeoran las vistas. En concreto, hay un mirador en Rías Baixas que destaca por su impresionante vista 360º en la que te puedes pasar horas disfrutando del paraíso gallego.

Se trata del mirador de Xiabre, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Ofrece una impactante panorámica gracias a la plataforma circular de unos 27 metros cuadrados instalada en lo alto, a 400 metros sobre el nivel del mar en el entorno de la famosa Cruz de Xiabre.

Uno de los miradores más impresionantes en Rías Baixas

Mirador en el Monte Xiabre Concello de Vilagarcía

Este mirador ofrece una perspectiva inmejorable de la Ría de Arousa y todo su paisaje marino, que sorprende a cualquiera por su belleza. En días despejados, la panorámica es inmensa: desde los meandros del Ulla hasta las islas Atlánticas, incluyendo las impactantes islas Cíes, regalando una postal del litoral gallego increíble.

"La desembocadura del río Ulla en la ría de Arousa flanqueada por las Torres de Catoira es un verdadero espectáculo visual, así como la Isla de Cortegada y su bosque de laurel", indican desde la web de turismo Rías Baixas.

Esta usuaria de TikTok ha compartido un vídeo con imágenes increíbles del lugar. "Impresionante panorámica que hay desde la Cruz de Xiabre", dice en el escrito. Además, también informa que en la plataforma circular hay dos bancos desde los que admirar el paraíso.

El acceso al mirador es una experiencia en sí misma. Durante el ascenso por el monte Xiabre, te encontrarás con un monolito en homenaje a los aviadores que perdieron la vida mientras combatían los incendios forestales que tanto sacuden a las tierras gallegas en verano.

Si eres de las personas que quieren disfrutar de un día de descanso en plena naturaleza, muy cerca del mirador se encuentra el área recreativa de Fontefría, donde encontrarás mesas, bancos, zonas de barbacoa y un pequeño puente de madera sobre el río de O Con.

Sin duda, es el plan perfecto para disfrutar de un día en familia o con amigos: un buen pícnic en gran compañía antes de ver la puesta de sol desde uno de los miradores más increíbles de las Rías Baixas.

Panorámica del Monte Xiabre Shutterstock

La cumbre más alta del Monte Xiabre es el Alto da Meda, situado a 641 metros de altura, siendo el punto más elevado de la comarca de O Salnés.

Uno de los principales atractivos de este sistema montañoso son sus vistas, ya que en sus alrededores hay una red de miradores naturales para disfrutar del patrimonio paisajístico de las Rías Baixas, desde los valles del Ulla o el Salnés, a la ría de Arousa y la península del Barbanza.