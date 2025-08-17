El municipio de Pontevedra donde comer la carne más tierna y sabrosa: "De interés turístico internacional"

La gastronomía en Galicia es uno de sus puntos fuertes y por ello son muchos los que buscan un hueco en su agenda para visitar esta tierra y degustar sus manjares. Mariscos, carnes, verduras... todo a base de productos frescos, autóctonos y de calidad. National Geographic ha hecho una selección de los 10 pueblos de Pontevedra donde mejor se come y en Treintayseis destacamos uno de ellos.

Se trata de Lalín (Pontevedra). Este pueblo del interior de Galicia es conocido por la belleza y los atractivos que ofrece a todos aquellos que lo visitan, pero también por la gran calidad de su gastronomía, destacando su cocido, que cuenta con su propia fiesta declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, la Feira do Cocido de Lalín.

"Grandes hitos de la chacinería gallega"

Lalín tiene una población de 20.277 habitantes, según datos del INE de 2024. A 95 kilómetros de Vigo, 70 kilómetros de Pontevedra y muy cerca de Santiago de Compostela, a solo 50 kilómetros, este rincón se presenta como el idóneo para disfrutar de un buen cocido gallego.

National Geographic lo tiene claro: "En un país entregado a la causa de los cocidos es, cuanto menos, de justicia citar a Lalín en esa colección de ilustres", dice sin lugar a dudas. Y lo cierto es que no puede tener más razón. Aquí la carne de cerdo se prepara con maña, cariño y mucho trabajo, motivos por los que es un verdaderos festín para todos los paladares.

"El cocido de Lalín, casi un puzzle gastronómico donde el cerdo es el protagonista, es uno de los grandes hitos de la chacinería gallega donde las carnes saladas reviven", continúa la popular revista sobre este manjar.

Garbanzos, chorizos, cachelos, cachola, lacón, costilla, grelos, hueso de espinazo... un sinfín de ingredientes que convierten al cocido de Lalín en un hito de la gastronomía gallega llegando a disponer de su propia Feira do Cocido, además de realizarse en febrero el Mes do Cocido, en el que multitud de restaurantes de la localidad preparan este manjar para miles de interesados.

Algunos restaurantes de Lalín

Cocido gallego Shutterstock

Existen varios establecimientos en Lalín que destacan por ofrecer raciones contundentes, a buen precio y muy ricas. Si hay que escoger, National Geographic tiene claro cuáles son sus favoritos y no duda en hablar sobre ellos.

"En casas como La Molinera o en Cabanas bordan este arte que lleva un desglose porcino de lacón, cacheira, rabo, tocino veteado, morro, lengua, unto y, también, para hacerlo más lustroso, una buena punta de ternera y gallina", dicen rotundos desde la revista.

Desde La Molinera ofrecen cocido y caldo gallego de la mayor calidad, siempre acompañado de un buen vino con el que maridar esta exquisitez gastronómica.

Por su parte, en Cabanas se definen como una "cocina tradicional actualizada de producto de calidad y cuidado máximo de los pequeños detalles", además de disponer de "una cuidada bodega con más de 1.500 referencias".