La mejor alternativa a la playa a media hora de Vigo: "Un lugar ideal para darte un chapuzón en verano"

El verano en las Rías Baixas suele ofrecer un clima estupendo. Por ello, las playas se llenan de personas dispuestas a disfrutar al máximo de los días estivales. Sin embargo, no todo el mundo disfruta de llenarse de arena o de las aglomeraciones, pero afortunadamente existen alternativas a la playa para hacer frente a las temperaturas del sur de Galicia.

Una de estas opciones se encuentra en el municipio de Barro, en la comarca de Pontevedra y a poco más de media hora de Vigo. Se trata de la Fervenza del río Barosa, un lugar maravilloso para aquellos que quieren alejarse de las playas y darse un chapuzón en plena naturaleza.

"Naturaleza en estado puro"

Si buscas un plan diferente en las Rías Baixas, lejos del bullicio de las playas, la Fervenza del río Barosa es una alternativa perfecta. Situada en el municipio de Barro, muy cerca de ciudades como Pontevedra o Vigo, esta joya natural es la combinación perfecta de paisaje y entretenimiento en un entorno único.

Tal y como dice la usuaria @mixhifus en un vídeo de TikTok, "es un lugar ideal para darte un chapuzón en verano. El mejor aire acondicionado en estos días de más de 30 grados". En el vídeo muestra diferentes imágenes del lugar, con gente disfrutando de un buen baño en las pozas que forma la cascada.

El Parque Natural del río Barosa es un lugar ideal para refrescarse en plena naturaleza. Su protagonista es el río Agra o Barosa, afluente del río Umia, que "salva un notable desnivel de unos 30 m, con varios saltos y toboganes", apuntan desde turismo.gal.

La más conocida es la fervenza de Barosa, una cascada impresionante cuyas aguas cristalinas forman piscinas naturales donde es posible darse un buen baño refrescante en los días de calor, además de resguardarse del sol gracias a sus frondosos árboles.

Fervenza do río Barosa Shutterstock

No obstante, este parque ofrece mucho más que agua cristalina a temperatura ideal. A ambos lados del río se alza un conjunto de 17 molinos de agua, construcciones tradicionales que han sido restauradas y que hoy conforman un lugar único y lleno de encanto.

Estos molinos pueden visitarse con una ruta que sube y baja por los márgenes del río, diferenciándose en dos conjuntos: Muíños de Arriba y Muíños de Abaixo. Además, algunos de ellos han sido reconvertidos en espacios de hostelería, como el restaurante Muiño da Barosa, donde se puede degustar cocina gallega en un entorno inigualable.

Sin duda, es un auténtico oasis de paz donde huir del alboroto urbano. Cuenta con diferentes áreas recreativas para el descanso, con mesas y bancos de piedra, y merenderos bajo la sombra de los árboles.

La exuberante vegetación, dominada por robles y helechos, crea un ambiente tranquilo y relajado. En definitiva, un plan perfecto para quienes buscan escapar del calor y las aglomeraciones de la costa, sin renunciar al encanto de las Rías Baixas.