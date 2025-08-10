La piscina natural más refrescante de Galicia para huir del calor este verano: gratis y cerca de Vigo

Galicia tiene casi 1.500 kilómetros de costa, pero también ofrece numerosas zonas de baño en el interior ideales para refrescarse en verano. Entre ellas destaca la playa fluvial de A Calzada.

La provincia de Pontevedra es famosa por su turismo de sol y playa en las Rías Baixas y cuenta con algunos de los mejores arenales de toda España, pero también esconde bonitas playas fluviales como la de A Calzada.

Gratis y cerca de Vigo

A solo 40 minutos en coche de Vigo, A Calzada se convirtió en la primera zona de baño fluvial distinguida con Bandera Azul en España. Se encuentra en el lugar de Pazos, en el municipio de Ponte Caldelas, y está a orillas del río Verdugo.

Para hablar del origen de su nombre nos tenemos que remontar a comienzos del siglo XX, cuando se construyó en el lugar una calzada o presa para convertir en electricidad la fuerza del río.

A día de hoy, se conserva la estructura de la presa y la playa es un espacio de ocio y descanso rodeado por un bosque de ribera de abedules, castaños y robles, con una zona destinada al baño de unos 250 metros de longitud.

La playa se localiza al final del paseo fluvial de A Calzada y cuenta con aparcamiento y lugares para el disfrute de la naturaleza. En los días de buen tiempo, la playa (que dispone de superficie arbolada y con hierba, para favorecer el descanso del visitante, y de zona soleada) ofrece todo tipo de posibilidades para practicar el turismo familiar.

Además, la playa dispone de cancha de voley-playa, tenis de mesa, así como una amplia variedad de aparatos en el parque biosaludable para realizar ejercicio rehabilitado, musculación, gimnasia de mantenimiento, etc.

La presencia de paneles explicativos, la presencia de socorristas durante las horas de baño y la afluencia de público conforman las principales bazas con las que cuenta Ponte Caldelas para que se le haya otorgado la Bandera Azul a la playa fluvial de A Calzada.

Se trata de una zona de baño excepcional que recibe visitantes durante todo el verano."El río Verdugo llega con agua limpia y bastante fría, con lo que, en días calurosos, es un auténtico disfrute", dice una de las reseñas de Google.

"La zona es maravillosa, tanto para pernoctar como para ir a pasar el día. Zonas con sombra, mesas de piedra, un chiringuito y zonas con sol para quienes lo prefieran. El río súper limpio y muchísimas zonas para bañarse. Merecida la Bandera Azul", dice otra.

La playa fluvial de A Calzada se encuentra en el municipio pontevedrés de Ponte Caldelas. Desde Vigo, hay que tomar la AP-9 y, a la altura de Pontevedra, incorporarse a la PO-10. Desde ahí, se toma la salida 132B en dirección a la PO-542, para luego continuar por la PO-532 hasta el destino.