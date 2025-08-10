Parece una playa del Caribe, pero está en Galicia: "Sus aguas cristalinas y su arena blanca te dejarán impresionado"

Galicia cuenta con casi 1.500 kilómetros de costa. Playas y pequeñas calas perfectas para tomar el sol, con aguas de color azul turquesa y arena fina y blanca, nos trasladan al mismísimo Caribe por unas horas.

Entre las rías de Vigo y Pontevedra, escondida en la comarca de O Morrazo, se encuentra la ría de Aldán, cuyas playas de arena blanca y agua cristalina con un característico color verdoso hacen de este lugar un paraíso inigualable.

"Sus aguas cristalinas y su arena blanca te dejarán impresionado"

La ría de Aldán, la más pequeña de las Rías Baixas, sigue siendo una gran desconocida. Sin embargo, en su interior esconde playas tan sorprendentes como la de Castañeiras.

En un vídeo publicado en redes sociales, el creador de contenido Iván Nieto (@ivannietod en Instagram)" asegura que Castiñeiras "podría ser perfectamente el Caribe gallego". "Es una playa paradisíaca situada en la ría de Aldán, cerca de Cangas do Morrazo. Sus aguas cristalinas y su arena blanca te dejarán impresionado".

El influencer de viajes agrega, además, que el agua es "muy limpia" y "tranquila", lo que resulta ideal para niños. Eso sí, "no hay paso directo para ir a la playa, así que tienes que hacerlo caminando o dejar el coche en alguna finca vecina". "También tienes la opción de pagar en algunos de sus parkings", apunta.

Enmarcada en la bonita ría de Aldán, en el entorno de O Hío, Castiñeiras es una bonita y acogedora playa de aguas cristalinas y arena caribeña que se encuentra rodeada de bosques atlánticos.

Se trata de una playa muy tranquila, y por lo general no tan masificada en comparación con otros arenales de la zona, que conforma uno de los rincones perfectos para disfrutar del sol y la quietud de las Rías Baixas.

Además, una característica especial que enamora a muchos es que, según algunos, la ría de Aldán (incluida la playa de Castiñeiras) tiene aguas notablemente más cálidas que las del resto de las Rías Baixas.

Resguardadas por los árboles y la topografía del entorno, generan una sensación muy agradable e impiden la entrada del viento y el oleaje. Por eso, la temperatura del agua poco tiene que ver con la de otras playas más abiertas en las rías de Vigo y Pontevedra.

Playa de Castiñeiras, Cangas. Foto: Turismo Rías Baixas

Para quienes buscan relajarse y alejarse del bullicio de la ciudad, la playa de Castiñeiras es un destino perfecto. Se localiza en un entorno natural privilegiado enmarcado en la ría de Aldán, rodeada de un ecosistema natural, singular y de gran belleza.

De apenas 150 metros de longitud y 15 metros de anchura, no suele estar muy concurrida durante la temporada estival, lo que la convierte en un oasis de tranquilidad y paz.

"Mi playa favorita en toda la ría de Aldán. Aquí encontrarás 150 metros de playa con arena blanca y fina, acompañada de agua limpia y cristalina que ofrece colores espectaculares durante el día. Oleaje tranquilo y agua relativamente caliente", dice un usuario de Google.

Y otro añade: "Como estar en el Caribe. El fin de semana, importante, llegar antes de las 12 o no habrá sitio. Hay parking cercano por 5 euros al día. A lo largo de la tarde, la arboleda y rocas proporcionan sombra".