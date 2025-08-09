El pueblo que todo el mundo quiere para vivir en las Rías Baixas, según la IA: "Belleza natural impresionante"

Las Rías Baixas son consideradas una joya de Galicia. Esta región costera destaca por sus paisajes impresionantes, playas paradisíacas, patrimonio cultural y rica gastronomía, protagonizada por mariscos y pescados frescos.

Por todo esto, elegir el mejor pueblo para vivir en las Rías Baixas no es tarea sencilla. Pero, en un intento por facilitar la decisión, Treintayseis ha recurrido a la Inteligencia Artificial (IA) para obtener una recomendación de ChatGPT.

"Belleza natural impresionante"

Con total certeza, la popular herramienta de IA señala a O Grove (Pontevedra) como el destino residencial ideal por varios motivos: entorno natural impresionante, ambiente y ocio durante todo el año, buenos servicios y conexiones, y precio de la vivienda relativamente razonable.

"O Grove está situado en una península privilegiada entre la ría de Arousa y la ría de Pontevedra, lo que le proporciona una gran variedad de paisajes: playas, marismas, islas, dunas y zonas boscosas", destaca ChatGPT.

Playa de A Lanzada Shutterstock

En este sentido, cabe mencionar la famosa playa de A Lanzada (compartida con Sanxenxo) y pequeñas calas como Area da Cruz, Barcela y O Carreiro, conocidas por sus aguas limpias y su menor afluencia de visitantes. Por otro lado, también merece una visita la isla de A Toxa, un lugar muy especial, con bosques y un balneario.

La IA elige O Grove como el mejor destino residencial por otro motivo de peso: calidad de vida y tranquilidad. "Aunque el turismo es importante, no es tan masivo ni invasivo como en Sanxenxo. Por eso, es ideal para familias, personas mayores, teletrabajadores, autónomos o simplemente quienes buscan paz sin renunciar a servicios".

O Grove es considerado uno de los mejores lugares para comer marisco en Galicia. Dispone de una gran oferta de restaurantes y marisquerías: "puedes comer de lujo o de forma asequible con producto fresco".

Playa de Barreiriño, en O Grove osalnes.com

En cuanto a servicios e infraestructuras, O Grove tiene una muy buena infraestructura para su tamaño: centro de salud amplio, colegios e instituto, supermercados grandes y comercio local, polideportivo, gimnasio, academia, farmacias, bancos...

"No necesitas desplazarte continuamente para lo esencial. Y en 30-40 minutos puedes llegar a hospitales o universidades en Pontevedra, Vilagarcía de Arousa o Santiago de Compostela", agrega la herramienta de IA.

Por otro lado, el precio de la vivienda es mucho más asequible que en otros municipios costeros como Sanxenxo. En el portal inmobiliario Idealista hay opciones listas para entrar a vivir a partir de los 95.000 euros.

Ya por último, aunque O Grove no tiene estación de tren, ChatGPT destaca su buen acceso por carretera, conectando por la AG-41 a Sanxenxo, y desde allí a la AP-9. "No es perfecto en transporte público fuera del verano, pero para coche propio es excelente".