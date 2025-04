Tienes que visitarlo sí o sí: el precioso pueblo cerca de Galicia con una muralla candidata a Patrimonio de la Humanidad

El norte de Portugal es un destino recurrente para la mayoría de los gallegos. A tan solo unos kilómetros por carretera, la ciudad de Vigo se conecta con encantadores destinos como Valença do Minho. Este pequeño municipio luso es uno de los rincones favoritos de los gallegos para pasar un día de tiendas, sobre todo en la feria que se lleva a cabo todos los miércoles.

Más allá de ser un paraíso para los amantes de las compras, Valença do Minho cuenta con una deliciosa gastronomía y un interesante patrimonio. La ciudad está rodeada de un impresionante sistema defensivo, en forma de estrella, que se conserva en perfecto estado y que aspira a conseguir el sello de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

La escapada perfecta a un paso de Vigo

A tan solo 30 minutos en coche de Vigo, la villa de Valença do Minho es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, la mejor gastronomía portuguesa y una de las principales fortificaciones militares de Europa. Con unos 5 kilómetros de perímetro amurallado y vistas al río Miño, frente al municipio gallego de Tui, las primeras piedras de esta muralla se remontan a un asentamiento de la Edad del Hierro.

El valor patrimonial de esta fortificación -situada en lo alto de dos cerros y formada por dos áreas, el recinto da Vila al norte y el de la Coroada al sur, separados por un foso- ha permitido a Valença do Minho postular esta destacada construcción como candidata a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Vista aérea de la fortaleza de Valenca do Minho Shutterstock

En Valença do Minho confluyen las edificaciones de estilo medieval y las típicas fachadas llenas de azulejos, con un inconfundible estilo portugués. Algunos de los mayores puntos de interés son algunas edificaciones religiosas, como la Iglesia de Santa María dos Anjos, la Capela Militar do Bom Jesús y la Iglesia de Santo Estevão, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII.

Situada fuera de las murallas, en el lado oeste de la fortaleza que protege Portugal de España, la Fonte da Vila es otro punto de interés en Valença do Minho. Para hablar de sus orígenes nos tenemos que remontar a la Edad Media, no obstante fue reformada en el siglo XVIII. También resultan imprescindibles en cualquier visita el paiol do Campo de Marte -un antiguo polvorín-, la escultura de São Teotónio y la Casa do Eirado.

Por otro lado, el Marco Miliario es el único hito romano dedicado al emperador Claudio en el distrito de Viana do Castelo. Este monolito, que se encontraba en el lugar de Arinhos, junto a la Vía IV, o 19 de la Vía Antonina, le indicaba al viajero que estaba a 42 millas -aproximadamente 67 kilómetros- de Braga, número que concuerda precisamente con la distancia de la ciudad lusa y el municipio gallego de Tui.

Aunque su principal atractivo es la impresionante fortaleza amurallada, Valença do Minho es un punto importante en el Camino Portugués de Santiago. Es la última etapa antes de entrar en territorio español, al cruzar el Puente Internacional comienza la andadura en tierras gallegas. Valença do Minho ofrece a los peregrinos varios albergues y cómodos alojamientos, así como una amplia oferta de restaurantes donde disfrutar de la mejor gastronomía portuguesa.

Platos como el bacalao, el arroz de sarrabulho y los embutidos son especialmente populares en esta localidad situada al norte de Portugal, en la frontera con España. El viajero o peregrino, a cada paso, descubrirá bares, tabernas y restaurantes únicos que ofrecen lo mejor de la gastronomía lusa. No te vayas sin probar el pão de ló o los borrachos, unos deliciosos pastelitos fritos con huevos, azúcar, pan rallado y canela.

¿Cómo llegar a Valença do Minho?

Valença do Minho goza de una privilegiada ubicación en la frontera entre Portugal y España. Si viajas desde Vigo, la forma más rápida y cómoda de llegar es tomar la AP-9, continuar hasta el municipio de Tui y después cruzar el Puente Internacional que te conducirá al centro de la ciudad lusa. Si quieres ahorrarte el peaje, también puedes coger la A-55, con una duración de viaje similar, de unos 30 minutos.