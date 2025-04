Ni Redondela ni Caldas, el pueblo de Pontevedra que tiene la cascada más alta de Galicia: "Todo un espectáculo natural"

El río Toxa es un afluente pequeño que surge al sur de Silleda, a casi 600 metros de altura, entre el Monte Chamor y la Serra das Penas, este último siendo también el origen del río Umia.

Aunque su nacimiento exacto no está del todo claro, se forma por la confluencia de varios arroyos como el Rego dos Mosqueiros o el Rego do Puza, y en la parroquia de Graba ya se le conoce como río Toxa. A lo largo de sus poco más de 15 kilómetros, el río recorre un terreno suave hasta que se estrecha antes de unirse con la Deza, formando allí la famosa cascada de Pazos, la Fervenza do Toxa.