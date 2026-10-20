Vuelve un clásico de la Navidad de Vigo: o Circo do Nadal ocupará su carpa en Coia y esta es su fecha de estreno

La Navidad viguesa se va aproximando y, con ella, todos los elementos y actividades que harán de esta época un periodo especial y pensado, de manera especial, para los más pequeños.

Uno de los clásicos, el Circo do Nadal, volverá a ocupar la explanada del barrio de Coia, su lugar habitual. En esta ocasión, el título del espectáculo será "Máxico reino dos xoguetes", un espectáculo lleno de "magia, emoción, acrobacias, e ilusión para gozar en familia".

La gran carpa de la Avenida de Castelao abrirá al público el próximo 4 de diciembre y se podrá disfrutar de alguno de los espectáculos programados hasta el próximo 10 de diciembre.

Las entradas, que parten desde los 12 euros, ya se han puesto a la venta en ticketrona.com y en circodenadal.gal.