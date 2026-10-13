Planes con niños en Vigo este octubre: calabazas, magosto y micología en VigoNature
El regidor olívico, Abel Caballero, presentó este martes una programación intensiva de actividades divulgativas vinculadas al ocio para las familias y el público en general, así como a la formación de los escolares
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El espacio VigoNature acogerá este otoño-invierno una completa programación de actividades dirigidas a los más pequeños y a sus familias, así como a la formación del alumnado procedente de los centros escolares de la ciudad.
A lo largo de todos los fines de semana de este mes se desarrollarán talleres relacionados con la naturaleza, la biodiversidad y la fauna, así como con los huertos y la botánica. Además, se abordarán temas relacionados con la astronomía, la ciencia y la experimentación.
El alcalde, Abel Caballero, explicó que los sábados 24 y 31 de octubre habrá una propuesta especial relacionada con el otoño con talleres sobre micología, el magosto y productos típicos de esta época, como las calabazas. A estas actividades se sumará el magosto escolar "O camiño do castiñeiro", programado del 2 al 27 de noviembre.
Caballero animó a participar en esta programación, que sirve para acercar a la ciudadanía al conocimiento y al disfrute de la naturaleza.