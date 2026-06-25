Los parques de agua pegados a Vigo que son la solución para combatir el calor con los más pequeños

El calor, los niños y la forma de gestionar ambos conforman un tema de actualidad -y, en muchos casos, de enfrentamiento político- para el que no siempre hay una solución efectiva.

No hay demasiadas opciones cuando se trata de conciliar y pasar una tarde con los más pequeños fuera de la casa cuando las olas de calor imposibilitan una vida normal. La oferta cultural no siempre es suficiente, asequible a las economías familiares y posible por horarios, y el aire acondicionado de un centro comercial termina pareciendo la opción más apetecible.

Nada más lejos de la realidad -ni de la ciudad olívica-. En Mos hay alternativa y surgió hace poco más de un lustro. Son sus parques infantiles de agua: Hay uno en A Sanguiñeda y un segundo en Pesqueira -se le conoce como el de Mos y se ubica en el inicio del sendero del Río Louro- que, estos días especialmente, de tanto calor y de final de curso, reciben a muchas familias y grupos de alumnos no solo de Mos, sino también de municipios pegados a esta localidad de la provincia de Pontevedra.

Laura Méndez, edil de Medioambiente explica que ambos se ubican en las instalaciones de dos parques infantiles y, más concretamente, el de Pesqueira tiene el potencial de contar con una senda azul en sus inmediaciones, lo que hace atractivo el plan para las familias en su conjunto. "Este año estamos de obras también en este punto porque lo vamos a ampliar con un skate park, con toboganes gigantes y más elementos de agua", adelantó.

Parques de Agua en Mos.

De lunes a domingo

Ambos parques están operativos -también el que tiene una parte en obras- los siete días de la semana. El horario va de 12:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 21:00 horas, son gratuitos y, según la concejala, aptos para los más pequeños. "A veces ocurre que hay excursiones y, especialmente, en junio, puede haber cambios en el funcionamiento de las fuentes y en sus horarios", precisa la concejala. "Atendemos las peticiones que sean necesarias. La verdad es que están funcionando muy bien", añade.

Está previsto que, a finales de julio, terminen las obras en el parque de A Pesqueira. "Es muy agradable estar allí. Hay zonas verdes... Está muy bien. Es para todos los pequeños y funciona con las recomendaciones y cuidado de un parque normal, incluidas las normas cívicas que rigen para espacios públicos", remarca Méndez. "Hay una afluencia numerosísima, especialmente, en este periodo de fin de curso. Vienen colegios de Mos, pero también del área metropolitana que acuden para realizar actividades lúdicas durante todo el día", concluye la edil.