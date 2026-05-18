Vigo estrena la programación infantil de Castrelos con un musical basado en un 'best seller'

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado la primera actuación infantil del verano en Castrelos. El auditorio al aire libre del parque acogerá el próximo 6 de julio el musical "La gran aventura del Pollo Pepe".

"El musical está basado en el libro más relevante de la etapa infantil en España", destacó el regidor, quien recordó que se trata de un auténtico best seller con más de 2,7 millones de ejemplares vendidos.

Caballero aseguró que el espectáculo "emocionará a los más pequeños con una escenografía deslumbrante y una narrativa inmersiva" e invitó a las familias viguesas a disfrutar de la cita: "Toda la familia a Castrelos".