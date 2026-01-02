Aterriza a 25 minutos de Vigo el mejor plan con niños: 3 días de hinchables y juegos con entrada gratuita

O Porriño vuelve a sorprender a los vecinos de la comarca con su programación navideña llena de actividades para todos los públicos. Para comenzar el 2026 por todo lo alto, los más pequeños tienen una cita muy especial en el municipio antes de la esperada llegada de los Reyes Magos: la gran fiesta de Navidad 'O Porriño Peque Fest'.

Se trata de una gran fiesta pensada exclusivamente para el público infantil, que se celebrará desde hoy y hasta el domingo, los días 2, 3 y 4 de enero en la pista 2 del Pabellón Municipal de los Deportes. Desde Treintayseis te contamos los detalles para que no te pierdas nada de este evento en el que los niños y niñas podrán pasarlo en grande.

Fechas y actividades en 'O Porriño Peque Fest'

'O Porriño Peque Fest' se convertirá durante tres jornadas consecutivas, los días 2, 3 y 4 de enero, en un gran espacio de ocio infantil en la pista 2 del Pabellón Municipal de los Deportes, sirviendo como la antesala perfecta a la tradicional Cabalgata de Reyes.

Este evento, pensado para los más pequeños, ofrecerá un amplio abanico de actividades diseñadas para el disfrute de toda la familia. Los niños podrán disfrutar de hinchables, animación, talleres, juegos y diversas sorpresas, todo en un entorno seguro, participativo y lleno de ilusión.

La programación busca fomentar la diversión, la creatividad y la interacción entre los niños, haciendo de cada jornada una experiencia inolvidable.

Este evento forma parte de la programación navideña impulsada por el Concello de O Porriño, que termina el 5 de enero con uno de los momentos más esperados: la Cabalgata de los Reyes Magos, que recorrerá las calles de la localidad con música y mucha alegría, junto con la participación de colectivos locales.

Entrada gratuita y horarios disponibles

Cartel del O Porriño Peque Fest. Concello do Porriño

La entrada a 'O Porriño Peque Fest' es totalmente libre y gratuita hasta completar aforo, y el horario del evento será ininterrumpido de 11:30 a 19:00 horas durante los tres días.

Así, este parque de atracciones se convierte en uno de los epicentros de las celebraciones navideñas de O Porriño, ofreciendo a niños y familias la oportunidad de pasar tiempo juntos.