Parece Laponia, pero está muy cerca de Vigo: el mercado con figuras navideñas y adornos ideal para niños

Las escapadas navideñas son cada vez más habituales. Vigo es uno de los destinos estrella en estas fechas festivas, y no es para menos: la ciudad olívica brilla con luz propia con un espectacular alumbrado, un árbol de grandes dimensiones y varios mercados artesanos para comprar algún regalito.

Pero más allá de Vigo y sus casi 12 millones de luces LED, el espíritu navideño se vive con intensidad en un municipio a poco más de una hora y media de la ciudad, donde dos grandes mercadillos se han consolidado como su principal atractivo turístico.

Artesanía, delicias gastronómicas y mucho más

Mercado navideño de Vila do Conde Vila do Conde

Vila do Conde es una localidad portuguesa del distrito de Oporto que en Navidad se transforma en un gran poblado navideño. Decenas de actividades y espacios iluminados, dos Mercados de Navidad y la participación de todo el municipio crean una temporada navideña vibrante, auténtica y accesible.

Los Mercados de Navidad de Vila do Conde ya son una referencia en el norte de Portugal. Son el punto de partida para un día completo en la ciudad: comprar regalos en tiendas locales, explorar el programa cultural y descubrir espacios instagrameables y propuestas gastronómicas.

El primero de los mercados se sitúa en los jardines de la Avenida Júlio Graça y el segundo, en la zona junto a la Iglesia de Nuestro Señor de los Navegantes. Además, se puede acceder a ambos a través del tren navideño, que cuenta con cuatro paradas para facilitar el recorrido entre mercados.

El mercado de los jardines de la Avenida Júlio Graça se ha convertido en una parada obligatoria en Navidad. Tal y como afirma quien lo ha visitado, "caminar aquí es como entrar en otro mundo, lleno de sabor, luces y magia".

Este espacio de artesanía está lleno de puestos con pequeños detalles y delicias locales, una pequeña pista de patinaje e incluso la casa de Papá Noel. "Dato loco: las figuras navideñas y adornos están pensados para que puedas sacarte fotos de ensueño", comenta @gallegoviajero.

El mercado de los jardines de la Avenida Júlio Graça permanecerá abierto hasta el próximo 6 de enero. El horario de apertura es: de lunes a jueves, de 14:00 a 20:00 horas; viernes y sábado, de 11:00 a 22:00 horas y domingo, de 11:00 a 19:00 horas.

Además, contará con horarios especiales para fechas señaladas como Nochebuena y Año Nuevo: 24 y 31 de diciembre, de 11:00 a 16:00 horas, y 25 de diciembre y 1 de enero, de 15:00 a 20:00 horas.

Por otro lado, el mercado ubicado junto a la Iglesia de Nuestro Señor de los Navegantes, además de sus puestos de artesanía, cuenta con un bonito carrusel y un tren navideño.

Abre de lunes a jueves, de 15:00 a 19:00 horas, y de viernes a domingo, de 11:00 a 20:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre abre de 11:00 a 16:00 horas. Permanecerá cerrado el 25 de diciembre.