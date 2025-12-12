El Centro Comercial Gran Vía de Vigo despliega una amplia programación especial de Navidad

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo ha presentado su programación especial de Navidad con una completa agenda de actividades pensadas para todos los públicos.

Durante las próximas semanas, las distintas plantas del centro acogerán propuestas culturales, espectáculos familiares gratuitos, juegos con premios, acciones solidarias y las esperadas visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, consolidando al complejo como uno de los principales espacios de ocio navideño de la ciudad.

La propuesta arranca con la exposición fotográfica Haters&Lovers, impulsada por la ONG ACLAD Alborada y disponible hasta el 15 de diciembre en la Planta 2, una muestra que invita a la reflexión a través de una docena de imágenes y textos creados por jóvenes participantes en talleres de prevención de la violencia.

La programación continuará el sábado 14 de diciembre con el espectáculo gratuito Papá Noel. El Musical de la Navidad, que ofrecerá dos funciones en la Planta 2 a las 16:30 y 19:00 horas.

Los días 18, 19 y 26 de diciembre, de 17:00 a 20:00 horas, y los días 20, 21, 27 y 28 de diciembre, de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas, el centro acogerá el juego interactivo Ey Disfrutón, ¡Dale al botón y juega! en la Planta 0, con premios inmediatos para los miembros del Club de los Disfrutones.

Además, Papá Noel visitará el centro los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre, de 17:00 a 20:00 horas, y el 24 de diciembre, de 11:30 a 13:30 horas, para recibir cartas y fotografiarse con los más pequeños. Tras la Navidad, los Reyes Magos estarán presentes los días 4 de enero, de 17:00 a 20:00 horas, y 5 de enero, de 11:30 a 13:30 horas.

A todo ello se suma la campaña solidaria Juguetes para soñar, activa hasta el 22 de diciembre en la Planta 0, en colaboración con Unida Solidaria y Ovellas Negras Solidarias Galicia, reforzando el compromiso social del centro durante estas fechas.