La magia vivirá en Vigo: A Laxe prepara espectáculos familiares con los mejores magos

Bajo el lema "En A Laxe la magia sigue viva", este centro comercial vigués acogerá, este mes de noviembre, espectáculos de magia para todos los públicos y, especialmente, para familias. Todo con el objetivo de crear tardes llenas de "ilusión, humor y fantasía".

Los días 7, 14, 21 y 28, es decir, todos los viernes de noviembre, diferentes magos se subirán al escenario de la planta baja para ofrecer un espectáculo gratuito para mayores y pequeños. Una apuesta con la que se quiere sorprender a los asistentes a estos eventos.

Todos los espectáculos de magia arrancarán a las 18:00 horas y serán, por orden, el Mago Paco, Román García, Sara Rodríguez y Magic Mateo los encargados de llevar la ilusión a A Laxe.

La entrada será libre hasta completar aforo.