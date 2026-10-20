El mercado de otoño ideal para visitar el 23 y 24 de octubre: gastronomía, música en directo y talleres

Este fin de semana tienes una cita muy especial en Tomiño (Pontevedra). El municipio celebra una nueva edición de su Mercado de Outono, que este año tendrá lugar durante el viernes 23 y el sábado 24 de octubre con una programación repleta de talleres gratuitos, conciertos y mucha gastronomía de la temporada.

"Dous días, moitos plans e todo o sabor do outono. Vémonos no mercado!", indica la organización del Mercado de Tomiño en sus redes sociales. Entre sus atractivos, destacan los talleres gratuitos sobre oficios tradicionales para el disfrute de los asistentes, pero hay que tener en cuenta que las plazas son limitadas y se necesita reserva previa.

Así será el Mercado de Outono

El Mercado de Tomiño celebrará el viernes 23 y el sábado 24 de octubre una nueva edición del Mercado de Outono, con una amplia programación que combina gastronomía, oficios tradicionales y música. La iniciativa busca poner en valor los productos de temporada y fomentar el comercio de proximidad.

La programación arranca el viernes 23 a las 11:00 horas, con un taller de cocina impartido por Tania Alves, de "O Fogón do Mercado", en el que los participantes elaborarán croquetas de setas y pan de calabaza con productos del propio mercado.

Por la tarde, de 18:30 a 20:00 horas, la bióloga y especialista en micología Purificación Lorenzo ofrecerá una charla de identificación de setas.

El sábado 24, de 11:00 a 12:30 horas, tendrá lugar un taller floral de coronas de otoño, impartido por Marisa Baquero, de la floristería de su mismo nombre. A partir de las 13:00 horas, el mercado acogerá una sesión vermú con tapas de temporada (callos y fideuá de setas) y la actuación en directo de La Chata, que ofrecerá un concierto de jazz y soul.

Durante ambas jornadas, de 9:00 a 14:00 horas, los puestos del mercado ofrecerán una exposición y venta de productos de otoño. Además, de 16:00 a 21:00 horas, habrá un taller de cestería impartido por Suso Cesteiro.

Todos los talleres y la charla micológica son gratuitos, aunque debes inscribirte previamente. La programación completa y toda la información necesaria pueden consultarse en este enlace.