El mercadillo en un antiguo monasterio ideal para visitar el 24 y 25 de octubre: degustación de jabalí, gastronomía y más

La recta final de octubre llega cargada de planes, con una apretada agenda que destaca por la celebración de un nuevo mercadillo de productos locales con degustaciones y actividades para todos los públicos.

A un paso de la frontera con Galicia, en el municipio portugués de Valença do Minho, el Monasterio de Sanfins acogerá el viernes 24 y el sábado 25 la primera edición del 'Mercado de Productos Locais'.

Un fin de semana de compras, degustaciones y más sorpresas

Productores agrícolas, particulares y empresas participarán a finales de mes en el Mercado de Productos Locales, que se celebrará en el Monasterio de Sanfins, cuya fecha de fundación es todo un misterio.

Algunos historiadores sitúan la construcción del templo en la época de la alta Edad Media, mientras que otros estudios apuntan a finales del siglo XI como monasterio benedictino.

Sea como fuere, siglos después de su fundación, acogerá una iniciativa comercial en la que tendrán cabida degustaciones, conversaciones temáticas y actividades culturales dedicadas a las tradiciones del mundo rural.

El sábado 24 de octubre, la inauguración oficial tendrá lugar a las 11:00 horas en la entrada principal del Monasterio de Sanfins. El mercado permanecerá abierto hasta las 17:00 horas.

A las 11:15 horas, Casa da Eira ofrecerá un taller para aprender a elaborar pan de maíz tradicional y bolo do tacho. A las 14:00 horas, los participantes podrán recoger el pan de maíz y, a continuación, disfrutar de una degustación de estofado de jabalí con castañas.

A las 15:00 horas se celebrará un taller-encuentro dedicado a la recolección, conservación e intercambio de semillas, con la participación de un joven agricultor, Duarte Sanches, y los biólogos Daniel Cunha y Jacinta Pacheco.

El programa del sábado finalizará a las 17:00 horas en la iglesia con la proyección del documental Aldeias do futuro.

Al día siguiente, domingo 25 de octubre, el mercado abrirá de 14:00 a 17:00 horas. En lo que respecta a la programación de actividades de la jornada, comenzará a las 14:00 horas con un encuentro dedicado al lino, seguido de una degustación de castañas.

En último lugar, y no por ello menos importante, un encuentro abierto de cantos y música tradicional pondrá el broche final a la primera edición del Mercado de Productos Locales de Valença.

Inscripciones todavía abiertas

Los productores interesados en participar en el mercado con un puesto pueden inscribirse por correo electrónico (ambiente.valenca@gmail.com) o en persona en el Centro de Interpretación del Monasterio de Sanfins (CIMOS).