Nace en Tui (Pontevedra) un espacio creativo para aprender, crear y compartir

Nace en el municipio pontevedrés de Tui el Club Océano, un espacio creativo donde aprender nuevas técnicas, descubrir aficiones y, sobre todo, recuperar el placer de hacer cosas con las manos y compartir tiempo con otras personas.

Se trata del proyecto personal de Ana Carpintero Alonso, que durante los últimos años echaba de menos dedicar más tiempo a una de sus grandes pasiones: aprender. "Me encanta aprender, probar cosas nuevas y compartir tiempo con otras mujeres haciendo cosas con las manos, y pensé que seguramente no era la única a la que le apetecía recuperar ese tipo de planes", explica.

Los talleres se celebrarán en el espacio de SomosOcéano, situado en Paseo de Calvo Sotelo, 13, local 15, Galerías Caracas, en Tui (Pontevedra), y tendrán un formato de grupos reducidos, con un máximo de diez participantes. Cada propuesta estará centrada en una disciplina o proyecto diferente e incluirá los materiales necesarios y un pequeño picoteo para disfrutar también del encuentro y la conversación.

Primer taller: un collar de crochet y cuentas

Club Océano arrancará el próximo sábado 10 de octubre a las 11:00 horas con un taller impartido por Patricia Martínez, creadora de la firma de joyería Diecisietecosas, en el que las participantes aprenderán a realizar un collar tipo "mil vueltas" de crochet, hilo dorado y cuentas de cristal y resina.

La actividad tiene un precio de 30 euros, con todos los materiales y el picoteo incluidos, y contará con un mínimo de seis y un máximo de diez participantes.

Las reservas y toda la información sobre los próximos talleres estarán disponibles en el perfil de Instagram @cluboceano_ y en la página web de SomosOcéano.