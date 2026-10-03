Estos son todos los conciertos y eventos que le dan la bienvenida a octubre 2026 en Vigo Treintayseis

Estos son todos los conciertos y eventos que le dan la bienvenida a octubre 2026 en Vigo

La ciudad olívica da inicio al mes de octubre con un repertorio de espectáculos en vivo que incluyen ¿Quieres pecar conmigo?, una tragicomedia para el público adulto, y CantaJuego, un espectáculo teatral y musical destinado a los más pequeños de la familia.

Entre los grandes eventos del mes destacamos la nueva edición de Conxemar, el festival de jazz MusicaV, la tercera feria de Minerales y Joyas de la ciudad de Vigo y conciertos como el de La Guardia, L0rna, Kiko Veneno y Fito & Fitipaldis.

Conciertos destacados del mes

Fito & Fitipaldis en un concierto. Shutterstock

El viernes 2 a las 21:00 horas la sala Rouge acogerá el espectáculo en vivo de Sofía Ellar, cantautora española nacida en Reino Unido y afincada en Madrid. Este 2026 inicia por todo lo alto su gira nacional Ellarte de Cantar. Con esta nueva gira por España, Sofía Ellar se aventura a presentar en vivo las canciones de su cuarto disco, ELLAR.

El viernes 16 a las 21:00 horas aterriza en el Teatro Afundación el grupo granadino La Guardia, uno de los grupos de pop-rock español más emblemáticos de la historia musical. La banda liderada por el legendario Manuel España se encuentra en plena gira, bautizada como Ruta 40, pues se trata de una emocionante celebración de su 40 Aniversario de éxitos.

El viernes 23 a las 21:00 horas el Auditorio Mar de Vigo recibirá a Kiko Veneno, una de las voces más clásicas dentro de la escena flamenca española que fusiona este género con otros sonidos como el pop, rock o hasta la rumba.

El viernes 23 y sábado 24 a las 21:00 horas tenemos dos citas seguidas con la artista urbana l0rna en la sala Mondo. Las entradas del viernes 23 ya están agotadas, así que date prisa y consigue las del sábado 24 antes de que se agoten. La rapera l0rna forma parte de la nueva ola de artistas urbanos que vienen a revolucionar el sonido juvenil de la escena española.

El jueves 24 a las 20:00 horas será el turno de Julio Iglesias Jr. de subirse al escenario del Auditorio Mar de Vigo para darle voz a los grandes clásicos atemporales de su padre como parte de su World Tour. Se trata de un show ideal para vivir, sentir y escuchar las canciones del gran Julio Iglesias recreadas por su seguidor más fiel.

El viernes 25 a las 20:00 horas se podrá disfrutar en el Teatro Afundación de un espectáculo de la mejor banda española de tributo a Pink Floyd: Im-Pulse. Un show de más de dos horas y media en el que la banda malagueña interpretará los temas más icónicos del directo de P•U•L•S•E junto a otros grandes éxitos de su carrera.

El viernes 30 a las 21:00 horas llega al Auditorio Mar de Vigo uno de los nombres más icónicos del rock español: Fito & Fitipaldis, quien regresa con un recorrido por teatros y auditorios de su ya conocido Aullidos Tour.

2, 3 y 4 de octubre: Espectáculo ¿Quieres pecar conmigo? de Borja Rabanal

Cartel del espectáculo de Borja Rabanal '¿Quieres pecar conmigo?' Cedida

El viernes 2 (20:00 horas), viernes 3 (17:30 y 20:30 horas) y el domingo 4 (17:30 horas) en el Teatro Afundación se podrá disfrutar de la exitosa comedia teatral de Borja Rabanal ¿Quieres pecar conmigo?

La historia gira alrededor de Paz y Mónica, dos solteras treintañeras en paro que idearán un plan que las obligará a mentir, engañar y pecar para poder llegar a fin de mes.

¿Te atreves a pecar con ellas? Consigue tus entradas antes de que se agoten.

3 de octubre: Espectáculo de CantaJuego - Yo quiero ser...

Cartel del nuevo espectáculo de CantaJuego que llegará este octubre a la ciudad olívica Cedida

El sábado 3 tendrá lugar uno de los espectáculos infantiles más esperados del mes. Tendrá dos sesiones diferentes, una a las 16:30 horas y otra a las 19:00 horas, en las que CantaJuego llenará de música, risas y juegos el escenario del Auditorio Mar de Vigo.

No te pierdas este emocionante espectáculo en el que CantaJuego invita a los más pequeños de la familia a jugar a qué serán de mayores con su nuevo espectáculo Yo quiero ser...

Una experiencia musical vibrante y creativa que hará disfrutar a toda la familia. ¡No te lo pienses más y consigue ya tus entradas!

4 de octubre: XII Desafío Boot Camp

Cartel de la edición de 2026 del Desafío Boot Camp de Vigo Cedida

El domingo 4 la playa de Samil acogerá una nueva edición del Desafío Boot Camp, conocida en la ciudad olívica por ser La carrera de obstáculos más popular.

Se podrá disfrutar con tres modalidades diferentes: popular (competitiva starter y no competitiva party), equipos y Kids.

La distancia del circuito será de 6-7 kilómetros y contará con un total de 35 obstáculos para los adultos.

6, 7 y 8 de octubre: Conxemar 2026

Cartel de la edición de 2026 de la Feria Conxemar Cedida

El martes 6, miércoles 7 y jueves 8 llega la 27.ª Feria Internacional de Productos de Mar Congelados Conxemar al Recinto Ferial de Vigo (IFEVI)

Bajo el lema Where Blue Business Happens volverán a reunir a empresas, compradores e instituciones de todo el mundo interesados en el negocio de los productos de mar congelados.

Un año más, la ciudad olívica se volverá a convertir en el epicentro de la cultura empresarial marítima gracias a un amplio programa de actividades, talleres y charlas.

Del 6 al 27 de octubre: MusicaV- IV Festival de Música y Jazz

Cartel de la edición de 2026 del festival MusicaV Cedida

A lo largo de todo el mes de octubre, desde el martes 6 hasta el 27, podremos disfrutar de la cuarta edición del Festival de Música y Jazz de la ciudad de Vigo: MusicaV.

Tenemos seis citas diferentes, todas ellas a las 20:30 horas, repartidas entre el Teatro Afundación y el Vitruvia Club, donde se darán cita varios artistas y grupos destacados del género de jazz, blues, swing y mucho más.

Martes 6 - Savoy Club Big Band presenta Antología del bolero

- Savoy Club Big Band presenta Antología del bolero Jueves 8 - Vitruvia Club ft. Abe Rábade

- Vitruvia Club ft. Abe Rábade Martes 13 - Sumrrá Trío

- Sumrrá Trío Miércoles 21 - Proyección de Metrópolis de Fritz Lang con música en vivo de Caspervek Ensemble

- Proyección de Metrópolis de Fritz Lang con música en vivo de Caspervek Ensemble Jueves 22 - Julia Perminova Trío

- Julia Perminova Trío Domingo 27 - Vitruvia Art Strings ft. David Linx

9, 10 y 11 de octubre: Espectáculo El Palacio del Pecado de Juan Dávila

Espectáculo 'El Palacio del Pecado' de Juan Dávila Cedida

El viernes 9, sábado 10 y domingo 11 a las 20:00 horas el Auditorio Mar de Vigo recibirá al humorista español Juan Dávila, quien presentará al público olívico su espectáculo El Palacio del Pecado.

Esta sesión de comedia tan irresistible como impredecible estará protagonizada por Juan Dávila, quien usará sus mejores dotes de showman para improvisar el espectáculo más alocado y divertido que nunca hayas visto.

¿Tienes ganas de pecar? Entonces entra en El Palacio del Pecado de Juan Dávila. ¡Las puertas están abiertas!

Del 9 al 12 de octubre: III Feria de Minerales, Fósiles y Joyería

Cartel de la edición de 2026 de la feria de Minerales de Vigo Cedida

Desde el viernes 9 hasta el lunes 12 el Centro Comercial Plaza Elíptica acogerá la tercera edición de la Feria de Minerales, Fósiles y Joyería.

Los amantes y coleccionistas están de suerte, pues esta gran feria volverá a celebrarse con un amplio repertorio de minerales, fósiles, gemas y materiales geológicos.

El horario será de 10:00 a 21:00 horas.

10 de octubre: Show de magia Dreaming Bubbles de Whitedream

Espectáculo 'Dreaming Bubbles' de Whitedream Cedida

El sábado 10 a las 17:30 horas el Cine-teatro Salesianos presentará Dreaming Bubbles, el show de Whitedream, conocido como el Mago de las Pompas de Jabón.

Este espectáculo es una experiencia ideal para disfrutar con toda la familia, donde los más pequeños de la familia quedarán atónitos con los trucos que Whitedream (Pierpaolo Laconi) presentará frente al Auditorio de los Salesianos.

Un show que te demostrará que la belleza y fragilidad de una burbuja pueden hacer creer en la magia a miles de personas.

11 de octubre: Representación de Tristana - Otoño Lírico 2026

Representación de 'Tristana' en el Auditorio de Vigo Cedida

El inicio del mes de octubre anuncia una nueva temporada del ciclo de conciertos de Grandes Voces del Otoño Lírico 2026 de la Asociación Amigos de la Ópera de Vigo:

Domingo 11 a las 20:00 horas - Miguel Huertas-Camacho y Jorge Volpi presentan una adaptación a la ópera de la novela de Benito Pérez Galdós: Tristana. La historia se traslada al moderno barrio de Chamberí, donde se explorarán temas universales como el poder, deseo, libertad y la manipulación.

11 de octubre: Representación de Gigante de Josep María Mestres

Representación de la obra teatral 'Gigante' de José María Pou Cedida

El domingo 11 a las 20:30 horas el Auditorio Teatro Afundación acogerá la representación de la coproducción del Teatre Romea y Grec Festival de Barcelona 2025: Gigante.

La historia protagoniza a Roald Dahl, representado por Josep María Pou, un escritor de renombre internacional que se ve envuelto en un gran escándalo debido a un artículo antisemita.

¿Se mantendrá firme en su decisión, arriesgando fama y reputación, o se disculpará públicamente? ¡Consigue tus entradas para descubrirlo!

12 de octubre: Entre Pontes

Cartel de la carrera 'Entre Pontes' de Vigo Cedida

El lunes 12 se a partir de las 10:00 horas se podrá disfrutar de la prueba atlética Entre Pontes, cuya salida y meta estará ubicada en el Campo de Fútbol y el Parque Forestal de Beade.

La prueba más importante de la jornada será el Trail 14K, el cual dará inicio a las 10:00 horas y consistirá en una montaña de 14 kilómetros.

A las 10:30 horas también dará inicio una andaina para adultos de 4.6 kilómetros y a las 11:00 horas será una andaina familiar de 2.9 kilómetros.

Finalizaremos la jornada con las carreras infantiles a las 12:00 horas.

14 de octubre: El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev

El espectáculo 'El lago de los cisnes' regresa al Teatro Afundación Cedida

El miércoles 14 a las 20:30 horas el Teatro Afundación acogerá, un año más, la representación de El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk, una versión emocionante, vibrante e increíble que dejará asombrada a toda la familia.

Una parte del precio de la entrada irá destinado a los fondos económicos de UNICEF para apoyar a Ucrania.

17 de octubre: MEDIUMNIDAD de Noelia Pace

Noelia Pace llega a Vigo con su experiencia 'MEDIUMNIDAD' Cedida

El sábado 17 a las 20:00 horas el Cine-teatro Salesianos recibirá a Noelia Pace, tanatóloga y médium, quien vuelve a España con su nueva experiencia teatral MEDIUMNIDAD.

Noelia Pace invita a su público a un viaje por la espiritualidad, la emoción y la reflexión sobre la vida, la muerte y el vínculo eterno con todos aquellos que ya no se encuentran presentes.

Gracias a sus herramientas de conexión individual y grupal, Noelia ayudará a su público a sanar de manera consciente y a entender que "la muerte no es un final, sino una transformación de la energía que nos constituye".

18 de octubre: Espectáculo Acero 2.0 del Mago Orbit

Cartel del espectáculo 'Acero 2.0' del Mago Orbit Cedido

El domingo 18 a las 18:00 horas en el Auditorio Teatro Afundación podremos disfrutar del show del Mago Orbit: Acero 2.0, una experiencia inigualable de un show al más puro estilo Las Vegas.

No te lo pienses más y ven a pasar una tarde inolvidable con tu pareja, amigos o familia.

23 de octubre: Espectáculo Más vale solo que ciento volando - Revolution de Edu Soto

Cartel de 'Más vale solo que ciento volando Revolution' de Edu Soto Cedida

El viernes 23 a las 22:30 horas el Auditorio Teatro Afundación recibirá a Edu Soto con el espectáculo que pone fin a su trilogía Más vale solo que ciento volando.

En esta ocasión trae hasta el teatro olívico la versión Revolution de su espectáculo, un auténtico despliegue humorístico lleno de monólogos, comedia musical, improvisación y mucha interacción con el público.

Con este show descubriremos cómo son los 'pájaros' que revolotean en la cabeza de Edu Soto. ¿Quieres conocerlos? Entonces apúntate ya y ven a verlo en directo.

23 y 24 de octubre: Espectáculo Corta el cable rojo - La Comedia más explosiva

'Corta el cable rojo'

El viernes 23 y sábado 24 a las 20:00 horas la comedia más explosiva llega al Teatro Afundación.

Será un gran espectáculo -que ya se ha convertido en un éxito en Madrid- donde se combina la música en directo, proyecciones deslumbrantes y el gran talento de los actores para dar como resultado una de las mejores comedias de la actualidad.

¿Quieres un plan que te mantendrá todo el tiempo al borde del asiento? En ese caso, te recomendamos asistir a Corta el cable rojo. ¡No te arrepentirás!

24 de octubre: Espectáculo Alpilpil de Adrián Melero y Lucas Pulido

Cartel del show 'Alpilpil' en Vigo Cedida

El sábado 24 a las 18:30 horas el Teatro Afundación acogerá Alpilpil, un show de sketches de Adrián Melero y Lucas Pulido, quienes nos irán guiando por diferentes situaciones que reflejan la época surrealista en la que vivimos.

Los dos cómicos se pondrán los trajes de diversos personajes de su universo para analizar en clave de humor las noticias más importantes de la semana... Por supuesto, bajo su propio criterio.

¡Apúntate ya a este show que va arrasando por donde pasa!

25 de octubre: Espectáculo Un siglo de magia - Homenaje a Disney

Cartel del nuevo espectáculo de homenaje a Disney que llegará este octubre a Vigo Cedida

El domingo 25 a las 12:30 horas llega al Cine-teatro Salesianos el Homenaje a Disney Un siglo de magia, un viaje por todas las canciones y personajes que han acompañado a varias generaciones.

Con una cuidada puesta en escena, vestuario inspirado en el universo Disney y un increíble videomapping inmersivo podremos viajar de nuevo a ese mundo de fantasía que nos acompañó a jóvenes y adultos.

Consigue tus entradas y sumérgete en la magia.

31 de octubre: Representación de Madama Butterfly

'Madama Butterfly' se representará este mes en Vigo Cedida

El sábado 31 a las 20:00 horas tendrá lugar la representación de Madama Butterfly en el Auditorio Mar de Vigo, una obra representada por la Ópera Nacional de Moldavia dividida en tres actos, con música de Giacomo Puccini y libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica.

La historia retrata la trágica historia de amor entre Madama Butterfly y el oficial de la marina estadounidense Pinkerton en la que ella prefiere hacerse el harakiri antes de vivir una vida con deshonor.