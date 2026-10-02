Vigo acoge una exposición colectiva de 13 artistas dedicada al mundo animal
La exposición podrá visitarse hasta el día 31 de octubre en el espacio de Teto Preto, situado en Zamora 19
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Teto Preto, espacio de creación artística, inaugura este sábado 3 de octubre una exposición colectiva que reunirá durante todo el mes la obra de 13 artistas en torno al mundo animal. La muestra podrá visitarse de martes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas, hasta el día 31 de octubre en el espacio situado en Zamora 19, bajo, en Vigo.
La inauguración tendrá lugar a las 18:00 horas y contará con obras de Dos Nudos, Machiña, Isis Tonete, Nyandrea, Sofía Venzel, Javi Aguilera, Alphonzo Solorzano, Comité Ilustrado, Aarón Moucho, Julia Beiser, Sr Saguillo, Nuria Lluch y Míchel Casado.
La exposición estará acompañada durante octubre de diferentes actividades relacionadas con la temática animal. Entre ellas, Teto Preto contará con la participación de las protectoras Rescue Galicia y Gatopía Salceda, que estarán presentes los días 10 y 17 de octubre para dar a conocer su trabajo y abordar la realidad de los animales rescatados y las necesidades de las asociaciones. Durante estas jornadas también se habilitará un punto de recogida de donaciones.
A partir del 10 de octubre, incorporará además un mercado en el que se podrán adquirir camisetas, láminas y otros productos ilustrados relacionados con la temática de la exposición.