La música invade la Porta do Sol de Vigo con el Conxemar Fest y Caballero cantando 'Ondiñas veñen'

La música ha tomado Porta do Sol este viernes en Vigo. El Conxemar Fest: Fish & Hits celebra su tercera edición en la céntrica plaza olívica; una cita que arrancó a las 19:00 horas y que es la antesala del 14º Congreso Conxemar FAO MAPA y de la 27ª Feria Internacional de Productos del Mar Congelados.

El festival ha reunido sobre el escenario a cinco artistas y grupos emergentes: Cora, El último ciclista, Grandío, Noite Atari y Os Carismáticos. Estos últimos arrancaron el evento, con fans entregados a la causa, coreando y saltando en cada una de sus canciones.

Sus actuaciones están siendo valoradas por un jurado formado por Samuel González, cantante y guitarrista de The Rapants; Óscar Durán "Uka", profesional de la industria musical y miembro de Eladio y Los Seres Queridos; y el músico, compositor y gestor cultural Juan Rivas.

Al final del evento se desvelará el ganador. Los jueces escogerán tres ganadores: el primer clasificado recibirá 5.000 euros, el segundo obtendrá 3.000 euros y el tercero, 1.000 euros.

El Conxemar Fest está organizado por la Asociación Conxemar y producido por Esmerarte Industrias Creativas. Así, la programación se completa con una zona gastronómica formada por tres food trucks, en las que Nouk, La Chicana y Paparrúa han ofrecido platos elaborados con productos del mar congelados a un precio de 5 euros cada uno.

Nouk ha preparado un ssam de merluza a la llama; La Chicana ha servido una quesadilla abierta de pulpo con queso San Simón en tortilla de maíz; y Paparrúa ha llevado una torta mexicana con gambón en salsa de curry rojo y crema agria.

Caballero y su 'Ondiñas veñen'

La cita también ha contado con representación institucional. En primer lugar, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado que el festival es la "alianza perfecta entre música y gastronomía" para despertar el interés de los jóvenes por los productos pesqueros en un ambiente festivo y urbano.

En su intervención en el evento, como recoge Europa Press, la titular de Mar ha puesto en valor el éxito de convocatoria del concurso, que en esta edición recibió 168 propuestas de grupos y solistas procedentes de las cuatro provincias gallegas.

"El mar no está solo en nuestra tradición; es nuestro presente y tiene que seguir siendo nuestro futuro", ha remarcado Villaverde, incidiendo en que resulta "esencial" que las nuevas generaciones perciban el sector marítimo como una actividad "puntera, moderna y llena de oportunidades profesionales".

Minutos más tarde y tras haber participado en la inauguración de las nuevas actividades de Vigo Cultura, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha tomado el escenario del Conxemar Fest. Tras dedicar unas palabras y poner en valor Conxemar y el trabajo de su presidente, Eloy Alvariza, ha arrancado con un 'Ondiñas Veñen'.