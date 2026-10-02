Vinilos y aparatos musicales, mobiliario, productos vintage, moda y complementos, ilustración y joyería son algunos de los artículos que estarán disponibles @bla_ideas_

El mercadillo de segunda mano ideal para visitar el 3 de octubre: más de 30 puestos, música en directo y comida

Vigo suma un nuevo plan a su agenda este fin de semana, concretamente el sábado 3 de octubre. La Rúa Cruz Branca, en O Calvario, será desde las 09:00 hasta las 19:00 horas y se convertirá en un mercadillo de segunda mano en el que encontrar algún que otro tesoro, disfrutar de música en directo y en el que no faltará la comida y la bebida.

Se trata de Folla de Lata, un evento que celebra su primera edición en la peatonal del Calvario. "Ropa, objetos con historia, diseño, piezas raras, ilustración, antigüedades, segunda mano, cosas que no sabías que necesitabas hasta que aparecen delante de ti", indican desde la organización.

Más de 30 propuestas para la primera Folla de Lata

Folla de Lata prepara su primera edición por todo lo alto, con una combinación de propuestas que pretende sorprender a todas aquellas personas que se animen a visitar la Peatonal do Calvario el próximo sábado 3 de octubre entre las 09:00 y las 19:00 horas.

Recorrer puestos, rebuscar entre objetos o disfrutar de música en directo... son solo algunas de las actividades que estarán disponibles en esta jornada tan diferente.

La organización ultima los preparativos para esta gran cita que reunirá a más de 30 proyectos vinculados al vintage, la segunda mano, la creación independiente, la ilustración, el diseño y las antigüedades, una propuesta súper variada para todos los gustos y necesidades.

Vinilos y aparatos musicales

Curiosidades

Mobiliario

Nuevos creadores y diseñadores

Vintage y segunda mano

Moda y complementos

Ilustración y joyería

"Vintage, segunda mano, creación independiente y alguna que otra sorpresa que merece la pena descubrir rebuscando". Además, también habrá opciones de comida y bebida.

Como no podía ser de otra forma, la música tendrá un papel destacado en esta primera edición. A las 12:00 horas, Bego Arana será la encargada de animar la sesión vermú "con una selección ecléctica y ganas de pasarlo bien", indican.

Ya por la tarde, a partir de las 18:30 horas, será el turno de una sesión de tardeo protagonizada por Anahí, de @tumodameincomoda, que llevará a Folla de Lata una propuesta "para mover el cuerpo: baile, frescura y mucho groove".

Con más de 30 proyectos preparando sus puestos, Folla de Lata se presenta como una nueva cita para quienes buscan un plan diferente y divertido, además de conseguir artículos de segunda mano y con personalidad. "Ven a rebuscar por el mercado, tómate algo y quédate a bailar. ¡Que el día promete!", indican desde las redes sociales.