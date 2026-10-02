Francisco, alcalde de un pueblo de 467 habitantes: "Somos un ayuntamiento saneado económicamente, con potencial"

Situado en la comarca de Terra de Trives, Chandrexa de Queixa (Ourense) es uno de los seis pueblos de Galicia que forman parte de la iniciativa 'Holapueblo', cuyo propósito es conectar a personas interesadas en el medio rural e implantar su proyecto de emprendimiento.

Como muchos municipios del rural gallego, Chandrexa de Queixa busca nuevos vecinos que quieran impulsar sus negocios desde un pequeño pueblo de apenas 495 habitantes, donde la vida se vive a otro ritmo.

Sobre Chandrexa de Queixa

Chandrexa de Queixa Holapueblo

Chandrexa de Queixa es un pequeño municipio de montaña perteneciente a la comarca de Terra de Trives e integrado en las montañas surorientales ourensanas de la Ribeira Sacra, en pleno corazón de la belleza natural de Galicia.

"Cuenta con un porcentaje del 59,05% y más de 10.142 hectáreas de su territorio en la Zona de Especial Conservación 'Área de Montaña Macizo Central', el valle glaciar de 'Forcadas, Requeixo y Castelo da Cerveira', la cascada de Dorelle y el puente de A Previsa", detallan desde 'Holapueblo'.

La agricultura y la ganadería son el principal motor económico de Chandrexa de Queixa. "Son actividades básicas que encuentran en este municipio el lugar ideal en el que desarrollarse. En 2026, el censo vacuno estaba en más de 1.300 cabezas y las de ovino alrededor de 3.500".

Oportunidades de trabajo y servicios

"Somos un ayuntamiento saneado económicamente, con potencial de actividades ganaderas y de pequeños emprendimientos de actividades no agrarias de servicios y dinamización del medio rural", destaca Francisco Rodríguez Rodríguez, alcalde de Chandrexa de Queixa.

Por su parte, Enrique González, técnico de desarrollo rural, agrega: "Chandrexa de Queixa cuenta con un elevado potencial de recuperación de ganadería extensiva, actividades agroalimentarias y de diversificación de turismo sustentable de montaña y de dinamización del embalse, precisando la llegada de nuevos residentes y emprendedores".

En este sentido, la plataforma 'Holapueblo' detecta las siguientes áreas de oportunidad de emprendimiento en el municipio:

Transición generacional y nuevas incorporaciones participativas en el sector agroganadero

Nuevos modelos de emprendimiento de turismo al aire libre

Profesionales de la construcción o técnicos de instalaciones

Demanda de personal sanitario y asistencial para la residencia de mayores

Personal para el mantenimiento y desbroce de fincas y caminos

Agrupaciones forestales para la explotación colectiva de montes de titularidad pública

Chandrexa de Queixa cuenta con buenas conexiones por carretera. El núcleo de población grande más cercano es Ourense y la distancia de tiempo a la que se encuentra es de una hora. Además, hay una línea de autobús regular con Ourense y Castro Caldelas a la mañana y a la tarde.

Hay consultorio médico y farmacia en el propio pueblo, mientras que el hospital más cercano se ubica en Ourense. En cuanto a la oferta cultural y deportiva, el pueblo dispone de pistas deportivas y clases de gimnasia de mantenimiento, así como talleres de memoria y fiestas de gran interés popular como as fiestas del cordero.

Por otro lado, existe servicio de pescadería y ultramarino a través de un servicio de venta ambulante, y un servicio de ayuda a domicilio y residencia para la tercera edad.