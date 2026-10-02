Un crimen, sospechosos y pistas: así es el Cluedo en Vivo que llega este fin de semana a Pontevedra

Un misterio ha sacudido la EcoTaberna Suído, en la parroquia de Berducido, y sus responsables necesitan ayuda para resolverlo. Interrogar a los sospechosos, encontrar pistas y descubrir al culpable serán algunas de las pruebas a las que tendrán que enfrentarse los asistentes al Cluedo en Vivo que el establecimiento organiza este sábado 3 de octubre bajo el lema "donde la hierba se tiñe de rojo".

La EcoTaberna Suído propone así una experiencia inmersiva para escapar de la rutina y poner a prueba las habilidades detectivescas de los participantes, que tendrán que seguir las pistas y resolver el crimen durante el desarrollo de la actividad.

Durante todo el evento, la taberna permanecerá abierta con normalidad, por lo que los asistentes podrán cenar, picar algo o tomar una bebida mientras participan en el juego.

La entrada tiene un precio de 10 euros por persona, aunque los menores de 13 años podrán asistir gratis acompañados de un adulto. Los equipos podrán estar formados por un máximo de ocho personas y es necesario reservar plaza previamente en el teléfono 682 363 534.