El Hematofesti volverá a Vigo en abril de 2027 con nuevas fechas y más programación
El festival avanzará las primeras novedades de su tercera edición el 21 de noviembre con un encuentro gratuito en el Vitruvia Café con actuaciones de Eris Mackenzie, Paula Carballeira y Lucía Aldao
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Hematofesti celebrará su tercera edición en abril de 2027, dejando atrás su habitual cita de noviembre.
El festival anunciará oficialmente el cambio de fechas y avanzará las primeras novedades de su próxima edición el 21 de noviembre, a las 12:00 horas, durante el Petisco Hematofesti en el Vitruvia Café de Vigo.
La nueva ubicación en el calendario permitirá hacer coincidir el festival con el aniversario de Miguel A. López "Hematocrítico" y con el Mes del Libro Infantil, dos fechas especialmente vinculadas al espíritu del evento.
El encuentro de Vigo será gratuito, estará abierto al público infantil y combinará música y humor. El cartel contará con Eris Mackenzie, con una propuesta que mezcla electrónica y tradición gallega; la escritora, actriz y narradora oral Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática; y la poeta y música Lucía Aldao. La organización avanzará nuevos nombres en las próximas semanas.
Antes de la cita viguesa, Hematofesti celebrará otro Petisco en Madrid el 14 de noviembre, a las 12.00 horas, en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes. Participarán Ignatius Farray, Paula Carballeira y Lucía Aldao, además de una artista cabeza de cartel que se anunciará próximamente. El evento también será gratuito, aunque requerirá reserva.