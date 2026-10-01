El Hematofesti volverá a Vigo en abril de 2027 con nuevas fechas y más programación

Hematofesti celebrará su tercera edición en abril de 2027, dejando atrás su habitual cita de noviembre.

El festival anunciará oficialmente el cambio de fechas y avanzará las primeras novedades de su próxima edición el 21 de noviembre, a las 12:00 horas, durante el Petisco Hematofesti en el Vitruvia Café de Vigo.

La nueva ubicación en el calendario permitirá hacer coincidir el festival con el aniversario de Miguel A. López "Hematocrítico" y con el Mes del Libro Infantil, dos fechas especialmente vinculadas al espíritu del evento.

El encuentro de Vigo será gratuito, estará abierto al público infantil y combinará música y humor. El cartel contará con Eris Mackenzie, con una propuesta que mezcla electrónica y tradición gallega; la escritora, actriz y narradora oral Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática; y la poeta y música Lucía Aldao. La organización avanzará nuevos nombres en las próximas semanas.

Antes de la cita viguesa, Hematofesti celebrará otro Petisco en Madrid el 14 de noviembre, a las 12.00 horas, en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes. Participarán Ignatius Farray, Paula Carballeira y Lucía Aldao, además de una artista cabeza de cartel que se anunciará próximamente. El evento también será gratuito, aunque requerirá reserva.