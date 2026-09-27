Se trata de un sendero sencillo apto para todos los públicos Shutterstock

La ruta de senderismo ideal para el otoño que puedes terminar con una cata de vino y vistas espectaculares

Una ruta de senderismo es un plan que nunca falla en otoño. Y si después del paseo te espera una cata de vinos con vistas del río Sil, el plan mejora todavía más.

En Galicia, existen rutas de senderismo para todos los niveles, desde paseos tranquilos hasta travesías de larga distancia que exigen algo de fondo físico.

Apta para todos los públicos y con una sorpresa a mitad de camino

Para quienes estén empezando, el Camiño Real de San Pedro de Rocas es una opción perfecta en el Concello de Esgos (Ourense).

"Se trata de uno de los senderos homologados con más solera de toda Galicia, y es una buena muestra de porqué algunos senderos perduran a lo largo de los años y otros desaparecen poco después de su inauguración", señala la Diputación de Ourense.

El Camiño Real de San Pedro de Rocas es un recorrido circular de aproximadamente nueve kilómetros que discurre, como su propio nombre indica, por un antiguo camino real que servía de comunicación con Ourense.

El nivel de dificultad de la ruta es bajo y se estima que puede completarse en unas 2 horas y 45 minutos. Además, es apta para bicicletas, una opción que permite ahorrar tiempo si queremos conocer otros lugares de la zona.

El recorrido atraviesa antiguos muros y conserva numerosos tramos en los que todavía pueden apreciarse las marcas de los carros que circulaban por la zona.

El camino discurre también entre bosques de carballos y junto a unas curiosas formaciones que se suceden durante todo el recorrido.

Campanario del Monasterio de San Pedro de Rocas Treintayseis

Además del propio camino real, "en esta ruta encontraremos uno de los elementos arquitectónicos más importantes de la Ribeira Sacra": el Monasterio de San Pedro, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1923.

Se trata de uno de los templos cristianos más antiguos que se conocen. La presencia de los primeros ocupantes de este lugar se remonta al año 573 y, según las inscripciones de la lápida fundacional, sus fundadores fueron siete varones que se retiraron a una vida de oración.

El templo está excavado directamente en la roca de la montaña. En los alrededores y en el propio suelo de la iglesia hay sepulcros excavados en la piedra. La entrada es gratuita y la antigua casa prioral funciona hoy como museo.

Una cata de vino para terminar

Para completar la jornada de turismo, una cata de vinos en las bodegas Regina Viarum es la mejor manera de poner el broche final a nuestra excursión por la Ribeira Sacra.

Con vistas al río Sil desde su amplia terraza, la bodega ofrece tres opciones de cata para adultos y una propuesta exclusiva pensada para niños. Estas son:

Visita + degustación de 3 vinos : 20 euros

: Visita + degustación de 4 vinos : 22 euros

: Visita + degustación de 5 vinos : 25 euros

: Visita + degustación de mosto (de 7 a 17 años): 7 euros

Además de Regina Viarum, otras bodegas en la Ribeira Sacra para disfrutar de una cata de vinos y de la vitivinicultura heroica son: Val da Lenda, Adegas Moure, Ponte da Boga y Via Romana.