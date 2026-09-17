Música, humor, cine y mucho más: Todo lo que puedes hacer este fin de semana en Vigo Treintayseis

Durante este fin de semana tendremos la oportunidad de disfrutar del grupo de rock australiano Hoodoo Gurus y la Shakibecca Experiencia. Asimismo, el Revoltallo Fest traerá a la Carballeira de Pedregal tres días enteros de talleres y conciertos de diversos grupos de rock locales y nacionales.

Uno de los eventos angulares de estos días será el festival de cine Galician Freaky Film Festival, centrado en el cine fantástico, de horror y freak. Como grandes artistas invitados del fin de semana tenemos a Luis Piedrahita, Álvaro Carrero y Choriza May, quienes traerán el mejor humor a la ciudad olívica.

Conciertos destacados del fin de semana

Hoodoo Gurus actuarán en Vigo este fin de semana Cedida

El viernes 18 a las 21:30 horas la sala MasterClub recibirá a Hoodoo Gurus, la banda australiana de rock garage y power pop liderada por Dave Faulkner, la cual destaca por sus grandes éxitos What's My Scene, Come Anytime y Like Wow - Wipeout!

El domingo 20 a las 20:00 horas aterriza en el Auditorio Mar de Vigo uno de los mejores tributos a la artista colombiana que a día de hoy sigue conquistando generaciones: la Shakibecca Experiencia. Rebeca estará acompañada por la nueva promesa musical Jandy Love, quien interpretará sus canciones en directo.

Galician Freaky Film Festival

Cartel de la edición de 2026 del Galician Freaky Film Festival Cedida

Del jueves 17 al sábado 26 se celebrará la décima edición del festival cinematográfico Galician Freaky Film Festival, el cual tendrá lugar entre plaza Elíptica y Cines Tamberlick conocido como

Los amantes del cine de terror y freak están de suerte, pues este año el GFFF celebra su décimo aniversario con una edición de lo más especial. Un año más, podremos disfrutar de la proyección de diversas piezas audiovisuales gallegas, nacionales e internacionales de difícil acceso y distribución.

Por un lado, el jueves 17 inauguraremos el festival con una sesión doble con el filme The Fly y The Toxic Avenger. Por otro lado, la clausura del sábado 26 se hará con la proyección de Big Trouble in Little China, una última gran fiesta cinematográfica para celebrar el amor por el cine más libre, inolvidable y freak.

Las diferentes categorías del GFFF se dividen entre GFFF Panorama, una recopilación de los largometrajes más sorprendentes de los últimos años; GFFF Tribute, un espacio dedicado a la reivindicación y celebración del cine fantástico de culto y la Selección Oficial del GFFF.

Como actividades paralelas tenemos la FFFG o Feria Fantástica y Freak de Galicia, un punto de encuentro entre el arte, la cultura y el freakismo gallego. Habrá diferentes opciones de artesanía, ilustración, figuras, complementos, cómics y muchísimo más.

También se podrá disfrutar del Pequefreak 2026, un festival de cine infantil paralelo al GFFF que tendrá lugar el sábado 19 y el domingo 20.

Revoltallo Fest

Cartel de la edición de 2026 del Revoltallo Fest Cedida

El viernes 18, sábado 19 y domingo 20 el Revoltallo Fest vuelve a traer tres días completos de música a la Carballeira de Pedregal del barrio de Valladares.

Prepárate para disfrutar del mejor sonido del rock, punk y heavy metal dentro de la escena musical gallega. A lo largo de estos tres días también se organizarán una serie de obradoiros, sesiones vermú, teatro, magia y mucho más.

La programación completa del Revoltallo Fest:

Viernes, 18 de septiembre

18:00 horas - Taller -Iniciación al Chirimbolo de Caña con Manuel Leirós

19:00 horas - Setestrelo Teatro con su Comedia sen Título

20:00 horas - Conciertos:

Cochambre

Krime

Picture

Demenzia Sozial

Krime

Sábado, 19 de septiembre

12:00 horas - Obradoiro de construcción de pandeiro vegano

13:00 horas - Vermú Jam Session con Plug & Play

16:00 horas - Obradoiro de Jesús Rodríguez Cid de afinación y entonación de guitarra y bajo

17:00 horas - Espectáculo A Maxia de Golden Magic

18:30 horas - Espacio de juegos de circo Atípicocirco

20:00 horas - Conciertos:

Stoned at Pompeii

4 Notas

Can do Urko

Txavalada

Domingo, 20 de septiembre

12:00 horas - Obradoiro de Óscar Avendaño de extracción de melodías de un cacho de madera con cuerdas

de extracción de melodías de un cacho de madera con cuerdas 13:00 horas - Sesión vermú con Beto ZZZ

17:00 horas - Obradoiro con Paulo Silva de Rueda de percusión para todos

de percusión para todos 18:30 horas - Huntrix Guerreras del K-Pop del Reino de Titanium

del Reino de Titanium 20:00 horas - Wöyza en formato acústico

Rally de Clásicos Ciudad de Vigo

Cartel de la edición de 2026 del Rally de Clásicos Ciudad de Vigo Cedida

El sábado 19 tendrá lugar la 17.ª edición del Rally de Clásicos Ciudad de Vigo, un evento imprescindible para los amantes del motor en la ciudad olívica.

La programación completa del Rally de Clásicos Ciudad de Vigo:

09:30 horas - Verificaciones y concentración

Verificaciones y concentración 11:30 horas - Salida desde el aparcamiento superior del Centro Comercial Gran Vía

- Salida desde el aparcamiento superior del Centro Comercial Gran Vía 14:00 horas - Comida en el Hotel Candador de A Lama

- Comida en el Hotel Candador de A Lama 20:00 horas - Llegada de los participantes a Redondela

- Llegada de los participantes a Redondela 21:00 horas - Cena en la Finca Tabata

Espectáculo Apolípticamente correcto de Luis Piedrahita

Luis Piedrahita. Cedida

El sábado 19 a las 20:30 horas el Teatro Afundación recibirá a uno de los cómicos más destacados del panorama actual: Luis Piedrahita.

Desde el año pasado lleva recorriendo diferentes teatros y salas con su monólogo en directo Apolípticamente correcto. En este, Piedrahita habla sobre la libertad y todo lo que la limita, como el horóscopo.

Un espectáculo mágico, impredecible y hasta controversial, donde Piedrahita nos pondrá a pensar acerca del origen de todos nuestros miedos y esperanzas. ¿Te apuntas? ¡Las entradas todavía están a la venta!

Espectáculo de Choriza May

Choriza May llega a Vigo este fin de semana Cedida

El sábado 19 a las 23:30 horas la drag queen Choriza May se presentará en el bar olívico ¡Plaff!, donde protagonizará un espectáculo lleno de humor, música, y desparpajo.

Media hora antes de subirse al escenario de ¡Plaff!, la reconocida participante de RuPaul's Drag Race UK participará en un photocall, una ocasión perfecta para conocer y sacarse fotos con esta artista.

La noche finalizará con una sesión de Estrellas DJ.

Espectáculo Te falta calle de Juan de Dios

Cartel del espectáculo 'Te falta calle' de Juan de Dios Cedida

El viernes 18 a las 22:30 horas aterriza el cómico español Juan de Dios en la sala Supersonic, donde protagonizará un show de pura energía, desparpajo, originalidad, rapidez y todo lo que te puedas imaginar.

El espectáculo en vivo Te falta calle es, definido por el humorista, "un 'puñao' de palabras que he encontrado por Internet y copiado y pegado aquí". Para descubrir lo que significa esto, tendrás que ir a verlo. ¡Consigue ya tus entradas!

Representación de Nada de Álvaro Carrero

Cartel de la obra 'Nada' de Álvaro Carrero Cedida

El viernes 18 a las 21:00 horas tendrá lugar la representación de la comedia Nada en el Cine Teatro Salesianos.

Esta obra de Álvaro Carrero tiene como protagonistas a Pablo Puyol, Miguel A. Martín y al propio Álvaro Carrero, quienes encarnan a Lucas, Mateo y Juan, tres amigos que están a las puertas del Apocalipsis y quieren buscar un gran final.

Queda muy tiempo para que todo termine. Consigue ya tus entradas y disfruta de esta obra teatral llena de humor, pero también reflexión.

Vehículo Ocasión 2026

Cartel de la edición de 2026 de Vehículo Ocasión Cedida

Desde el día de hoy, jueves 17, hasta el domingo 20 se podrá disfrutar de una nueva edición de Vehículo Ocasión, una de las ferias del mundo del motor más grandes de la ciudad olívica.

Todos los interesados podrán visitar de manera gratuita el Parking -3 del Aeropuerto de Vigo, donde se expondrán más de 500 vehículos seminuevos y KM0 de diferentes marcas.

El horario de la feria será de 11:00 a 20:00 horas.

Fiesta Wildlife 2026

Cartel de la edición 2026 del Closing Summer de Wildlife Cedida

El sábado 19 de 15:00 a 19:00 horas se celebrará una nueva edición de la fiesta Wildlife en el Palacio de la Oliva de Vigo, donde se reunirán una serie de DJs y artistas de la escena electrónica local y nacional para celebrar el fin del verano.

Este año, los artistas invitados de Wildlife son Caniche, Toni Álvarez, Toximami, Brenlla, Joseph Weil, Mag y Seve Carrera.