El mercadillo vintage con ropa a 5 y 9 euros y zona de liquidación a 3 euros los días 18 y 19 de septiembre

La moda vintage es una forma superútil de dar una segunda vida a las prendas. Funciona como una alternativa ecológica y, además, permite encontrar piezas originales.

Además de en las propias tiendas especializadas, otro lugar donde encontrar este tipo de ropa son los mercadillos. Vigo, precisamente, celebra uno de ellos, con prendas y precios a partir de tan solo 3 euros.

Prendas Levi's, sorteo de premios y mucho más

Los mercadillos de segunda mano están en pleno auge en Galicia, y no es para menos: permiten encontrar ropa única, sudaderas de marca a buen precio y piezas que ya no se fabrican.

Para los amantes de esta moda vintage, Vigo acogerá un mercadillo con prendas desde tan solo 3 euros. Organizado por Olivintage con motivo de su primer aniversario, el evento se celebrará los días 18 y 19 de septiembre en la planta baja del Centro Comercial Camelias.

Durante estas dos jornadas, los asistentes podrán encontrar cientos de prendas a 5 y 9 euros. Además, el mercadillo contará con una zona de liquidación de prendas desde 3 euros y otra dedicada a prendas Levi's con precios de 8 y 10 euros.

"Esa chaqueta que llevas semanas mirando, esos vaqueros que parecen hechos para ti, esa camisa que va a convertirse en tu favorita... Todo esperando a que te lo lleves por menos de lo que cuesta un bruch", animan desde el propio establecimiento.

El Vintage Market de Olivitage estará disponible únicamente los días 18 y 19 de septiembre en el siguiente horario:

Viernes, 18 de septiembre: de 10:30 a 20:00 horas

Sábado, 19 de septiembre: de 10:30 a 20:00 horas

Los clientes que realicen compras de 35 euros o más, podrán jugar a la 'Oli Ruleta' y llevarse alguno de los premios y sorpresas disponibles en el evento. Además, por compras de más de 15 euros, tendrán dos horas gratis de parking.

También habrá un puesto exclusivo para parchear y decorar prendas in situ.

"Apunta la fecha: 18 y 19 de septiembre. Dos días para cazar chollos, renovar el armario y celebrar con nosotros este primer año de Olivintage".