El mayor túnel del terror se celebra cerca de Vigo el 24 de octubre: "No es una ruta, es una pesadilla"

Las inscripciones están abiertas hasta el 22 de octubre a las 23_59 horas Shutterstock

Que en Galicia somos muy de fiestas es un hecho, pero de todo tipo de fiestas. No solo de verbenas o celebraciones en honor a algún producto gastronómico, sino también de celebraciones que van más allá. Gondomar (Pontevedra) se prepara para vivir una de las noches más terroríficas del año para dar la bienvenida al Samaín.

El próximo 24 de octubre, Couso, parroquia de Gondomar, celebrará un espectacular túnel del terror organizado por la Asociación Políticamente Incorrectos de Couso. Una cita que promete sorpresas, sustos y mucho miedo, y en el que también se podrá disfrutar de comida, música y chocolatada gratis al finalizar.

"Unha noite. Mil gritos. Ningunha saída"

Si eres de las personas a las que le gustan los sustos, el misterio y vivir experiencias diferentes, el 24 de octubre tienes una cita especial en tu calendario, porque Couso, en Gondomar, tiene preparada una noche que promete hacer pasar verdadero terror a más de uno.

La parroquia acogerá un "Túnel del terror", organizado por la Asociación Políticamente Incorrectos de Couso, con el que dar una buena bienvenida al Samaín.

Se trata de una aventura en la que podrán vivir el terror en primera persona, con un lugar ambientado para la ocasión, sonidos y efectos especiales y actores ofreciendo su mejor papel para hacerte disfrutar de esta experiencia inmersiva.

"Túnel do terror", 24 de octubre en Gondomar, comarca de Vigo Cedida

Una vez que consigas salir del túnel, todavía queda mucho por disfrutar. Después de los sustos llegará el momento de reponer fuerzas con una chocolatada gratis.

También estará disponible una cantina con bocadillos y bebida a la venta para llenar la barriga, que no todo va a ser morirse de miedo. Además, habrá música para disfrutar del buen ambiente a cargo de DJ Kiko para continuar la fiesta.

El precio de toda la experiencia es de 8 euros por persona y las inscripciones están abiertas hasta el 22 de octubre a las 23:59 horas. Para apuntarse, puedes enviar un mensaje de WhatsApp al 684260347 o llamar al 689488875.

No pierdas la oportunidad de formar parte de esta increíble experiencia inmersiva en compañía de tus amigos o familiares y disfrutar de algo diferente.