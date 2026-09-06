La Feira Franca de Pontevedra celebra sus bodas de plata con una "asistencia masiva de gente"

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha realizado este domingo un balance "muy favorable" de la XXV edición de la Feira Franca, que este fin de semana celebró sus bodas de plata con miles de personas en las calles de la ciudad.

El regidor ha destacado tanto la elevada participación como el desarrollo de una cita ya plenamente consolidada y aseguró que la fiesta "va a tener muchísimos años de vida en el futuro".

Lores puso especialmente en valor el comportamiento cívico de los asistentes y la ausencia de incidentes de gravedad a pesar de la gran afluencia. "Quiero agradecer el comportamiento de los participantes porque no hubo ningún incidente de gravedad, a pesar de que fueron miles de personas las que se acercaron a Pontevedra", ha señalado.

El alcalde ha extendido además su agradecimiento a trabajadores municipales, personal sanitario, comercio y hostelería, así como a todos los profesionales implicados en una organización que permaneció activa durante toda la jornada para resolver las incidencias que fueron surgiendo.

La edición del 25 aniversario, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, contó con una programación especial que volvió a llenar los principales espacios de Pontevedra.

Entre los momentos destacados estuvieron el espectáculo inaugural de Pablo Méndez Performances en la plaza de A Ferraría, diseñado expresamente para esta edición; las justas en la plaza de toros, el tradicional traslado del vino, los talleres de esgrima, los cantares de ciego, el tiro con arco y las actividades infantiles.

Como principal novedad, desde el Gobierno local destacan la incorporación de la llegada de la cerveza de O Ollo do Redondo por el río Lérez hasta el puente de O Burgo.

Fernández Lores ha reivindicado la fortaleza y el relevo generacional de la fiesta: "Es la consolidación, en estas bodas de plata, de la Feira Franca de Pontevedra, que va a tener muchísimos años de vida en el futuro".