El mercadillo ambulante ideal para visitar cada sábado: casi 250 feriantes con puestos de artesanía, ropa y fruta

El mercadillo de Vila Nova de Cerveira se desarrolla en un amplio recinto de unos 18.000 metros cuadrados Shutterstock

En Galicia siempre se disfrutó de un buen feirón, con independencia del día en que se realicen. Sin embargo, gracias a nuestra cercanía con Portugal, muchos gallegos se animan a hacer una visita al norte del país luso para disfrutar de su cultura, sus tradiciones y, por supuesto, sus feirones.

Uno de los mercadillos más populares del norte de Portugal es el que se realiza todos los sábados en Vila Nova de Cerveira. Se trata de una de las ferias semanales más grandes de todas las regiones del norte del país, que atrae a cientos de personas, sobre todo "das grandes cidades do Norte de Portugal e da Galiza", comentan en su web.

Alrededor de 250 feriantes con puestos junto al río

Feira Semanal de Vila Nova de Cerveira, en Portugal cm-vncerveira.pt

Cada sábado, Vila Nova de Cerveira es el punto de encuentro perfecto para los cientos de visitantes, tanto de Portugal como de Galicia, que se animan a disfrutar del espectacular ambiente que se forma alrededor de los puestos de venta ambulante de su feria semanal.

Este mercadillo se desarrolla en un amplio recinto de unos 18.000 metros cuadrados, situado junto a la muralla de la localidad y a muy poca distancia del centro histórico. Desde primera hora de la mañana, alrededor de 250 vendedores ocupan el recinto con puestos en los que puedes encontrar productos de todo tipo, e incluso otros que ni te imaginas.

La oferta es especialmente amplia en cuanto a ropa y calzado, con prendas de fabricación portuguesa, además de complementos y otros artículos textiles. También tienen protagonismo los puestos de artesanía, la decoración y diferentes objetos para el hogar. Vajillas, utensilios de cocina, muebles y artículos de diferentes materiales completan la oferta para que cualquiera pueda encontrar productos acordes a sus gustos personales y necesidades.

La zona dedicada a la alimentación es, sin duda, otro de los mayores atractivos de esta feria. Frutas, verduras, dulces y flores comparten espacio con el resto de productos gastronómicos. También se pueden encontrar aves y animales de corral entre los productos que ofrecen algunos de los feriantes.

Si quieres disfrutar de un sábado diferente en un entorno espectacular al borde del río Miño y realizar compras de productos de calidad a muy buen precio, solo tienes que cruzar la frontera de Galicia con Portugal y acercarte hasta Vila Nova de Cerveira para empaparte de sus costumbres y su cultura.

Otras ferias interesantes del municipio portugués

Feira de Artes e Velharias Vila Nova de Cerveira cm-vncerveira.pt

Otro de los eventos de mayor interés de Vila Nova de Cerveira es A Feira de Artes e Velharias que se celebra en la Praça da Galiza el segundo domingo de cada mes. Sin duda, esta cita se ha convertido en todo un referente nacional en el mundo de las antigüedades y los mercadillos.

En ella puedes descubrir a una gran cantidad de expositores y coleccionistas que ponen a la venta productos verdaderamente increíbles.