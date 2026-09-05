Feijóo, 64 años: "En mi infancia jugaba en las calles del pueblo y ayudaba en la tienda de la abuela. Era feliz"

El que fue presidente de la Xunta de Galicia desde 2009 hasta 2022 y es actual líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, sorprendió hace unos años con un vídeo publicado por su propio partido en el que repasaba sus orígenes en Os Peares (Ourense) donde vivió sus primeros años, antes de que sus padres lo enviaran a un internado en León.

En este vídeo, publicado en 2023, Feijóo hace un repaso por su infancia en las calles de su pueblo y recuerda algunas de sus vivencias y anécdotas, desde sus primeros años hasta sus estudios universitarios, sus inicios en política y el momento en el que se convirtió en padre.

"Era un niño feliz"

Feijóo nos enseña una fotografía de cuando tenía apenas un año y medio para empezar el recorrido por su vida. "Un niño que nació en una aldea, como muchos otros, de poco más de 200/300 habitantes como mucho".

Allí creció en un entorno rural y recuerda una infancia sencilla y feliz: "Me lo pasaba bien jugando en las calles del pueblo, en los ríos, en los puentes y, por supuesto, ayudando en la tienda de la abuela. Era un niño feliz".

Su infancia cambió cuando tuvo que abandonar su hogar para continuar sus estudios. "El hecho de ser humildes y tener que marchar a estudiar a otro sitio me causó dolor", reconoce. De sus padres y abuelos se quedó con un consejo que, asegura, le ha acompañado siempre: "Haz las cosas bien. Sé serio y piensa en los demás".

Tras pasar por un internado, estudió en un instituto de Ourense y posteriormente Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela.

Su intención era convertirse en juez, pero la pérdida de empleo de su padre cambió sus planes. "El sueño de ser juez se desvaneció. Entendí que tenía que ponerme a trabajar", recuerda. Preparó entonces las oposiciones a funcionario de la Xunta y las aprobó en apenas cinco meses.

Su trayectoria en política comenzó años después, cuando recibió una propuesta para ser secretario de la Consellería de Agricultura.

Al principio rechazó el cargo porque no quería entrar en política, pero dos meses después aceptó al comprobar que "milagrosamente el puesto seguía vacante". En el vídeo también recuerda su posterior etapa al frente de Correos.

"Tuve la suerte de nacer en una familia modesta y en un pueblo pequeño"

Esa no es la única vez que Feijóo habló de su infancia. Recientemente, acudió al pódcast Media Power, donde habló de su proyecto político, pero también de aquel niño que nació y se crió en Os Peares, mostrando su lado más personal.

Aquí también recordó con especial cariño su infancia en el pequeño pueblo donde nació y al que continúa sintiéndose muy ligado. Nació en casa de su abuela, donde vivían sus padres y donde también nació su hermana. "Eso marca tu vida; estuve hasta los 10 años en esa casa. Fui a una escuela rural; íbamos andando".

Sin embargo, afirma que este pueblo al que define como "recóndito, perdido entre montañas, con tres ríos, 4 ayuntamientos y 2 provincias", le enseñó "una lección de modestia, de humildad, de sencillez y de la clave del ascensor social".

El día que cumplió 10 años abandonó su hogar para ingresar en un internado marista de León. "El mismo día que cumplí 10 años, me cojo un tren con dificultad para llevar la maleta y un hermano marista me estaba recogiendo en la ciudad de León por la noche", recordó.

Para el líder popular, la infancia es clave a la hora de construir tu propia personalidad. "Probablemente los 13/14 primeros años son los cimientos de tu personalidad y de tu pensamiento, por lo menos en mi caso es así", afirmó.