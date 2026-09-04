Gran éxito de participación en la "quedada runner" organizada en Vigo por Oysho

Este jueves, Oysho, la firma de moda especializada en deporte y tiempo libre de Inditex, estrenó en Vigo un nuevo concepto de tienda en uno de los edificios emblemáticos de la calle Príncipe.

Con este motivo, organizó una sesión especial del Oysho Running Club, con salida desde el propio edificio y llegada a Gemma & Naza Cheesecakes, en el Paseo de Alfonso.

Las 200 plazas para participar ya se habían agotado hace días, pero eso no fue excusa para que más gente se acercase a la "quedada runner", llegando a colapsar alrededor de las 19:30 horas la calle peatonal.

Tras un calentamiento previo al ritmo de dos canciones y en un ambiente festivo, se dio el pistoletazo de salida para completar el recorrido con un final dulce, gracias a los postres que les esperaban en la meta.