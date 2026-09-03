La feria medieval ideal para visitar hasta el 6 de septiembre: un mercadillo, torneos a caballo y espectáculos

En este evento habrá diferentes espectáculos, como los torneos a pie y a caballo cm-valenca.pt

Las ferias medievales son uno de los eventos más esperados por quienes disfrutan de la artesanía, la gastronomía y la ambientación de otras épocas. Durante los meses de verano, Galicia acoge numerosos eventos de este tipo, pero la cercanía con Portugal también permite descubrir propuestas al otro lado de la frontera.

Una de ellas tendrá lugar este mismo fin de semana. Del 4 al 6 de septiembre, el municipio portugués de Valença do Minho, a solo media hora en coche de Vigo, viajará al pasado con la celebración del Mercado Medieval "Valença na Rota da História". Es una oportunidad perfecta para visitar el país luso y disfrutar de la cultura y las tradiciones portuguesas.

Tres días de mercado medieval a media hora de Vigo

Un gran mercadillo con puestos de artesanía, comida y ambientación medieval Instagram @municipiodevalenca

La Fortaleza de Valença volverá a viajar al pasado con una nueva edición de su Mercado Medieval – Valença na Rota da História, que se celebrará del 4 al 6 de septiembre. Durante tres jornadas, este enclave histórico del norte de Portugal se transformará en una auténtica villa medieval, con una programación pensada para todos los públicos.

Uno de los grandes atractivos de la celebración será, como cada año, su mercado medieval, que reunirá numerosos puestos de artesanía y productos tradicionales. Aquí podrás encontrar desde trabajos hechos en cuero, madera o hierro, hasta especias, hierbas aromáticas, tapices, licores, dulces y otros productos.

Además, es una oportunidad ideal para vivir la verdadera Edad Media, ya que las calles y murallas de la Fortaleza se llenarán de una amplia programación de recreaciones históricas con las que podrás conocer, de primera mano, cómo era la vida en aquella época mientras disfrutas de diferentes espectáculos.

Espectáculo de fuego en el Mercado Medieval – Valença na Rota da História Instragram @municipiodevalenca

Entre las actividades más destacadas se encuentra un campamento del pueblo y otro de carácter militar, demostraciones de antiguos oficios y artes, danzas, teatro callejero, música, espectáculos de fuego y recreaciones de batallas. También habrá torneos a pie y a caballo.

La gastronomía también tendrá un papel destacado. La zona gastronómica es perfecta para descansar y degustar diferentes propuestas en un entorno decorado para la ocasión. Todo ello estará acompañado por una cuidada ambientación, con decorados, vestuario y elementos de atrezzo inspirados en la época.

Parte de la programación del Mercado Medieval – Valença na Rota da História Instagram @municiodevalenca

De esta forma, Valença pretende poner en valor el patrimonio histórico y cultural del municipio, recreando episodios de la historia local y convirtiendo su fortaleza en un escenario medieval. Durante estos tres días, vecinos y visitantes podrán recorrer las calles y murallas mientras descubren artesanía, gastronomía, música, espectáculos y escenas de la Edad Media.