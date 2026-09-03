Amistades Peligrosas, Fiesta del Marisco y mucho más: ¿Qué hacer este fin de semana en Vigo?
La ciudad olívica estrena el primer fin de semana de septiembre con fiestas populares, festivales de música gratuitos, actividades gastronómicas y mucho más
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Iniciaremos el fin de semana con las últimas jornadas de la Fiesta del Marisco de Vigo, también conocida como Vigomar. La parte más musical vendrá de la mano de SON&MAR, que en esta ocasión traerá dos eventos gratuitos al Muelle de Vigo: Aquellos Maravillosos 90 y Nacidos para Bailar.
También tendrán lugar dos de las últimas grandes fiestas populares de los barrios olívicos. Por un lado, tenemos las de Zamáns con una actuación estrella de El Combo Dominicano y las de San Andrés de Comesaña, que contarán con la presencia de la orquesta Ritmo, entre otras.
Fiesta del Marisco de Vigo - Vigomar
La 19.ª edición de la Fiesta del Marisco continúa sus celebraciones en el Puerto Pesquero olívico de O Berbés desde hoy, jueves 3, hasta el domingo 6.
La Fiesta del Marisco combina opciones gastronómicas del mar, actividades culturales, turismo y mucho más. Tanto vecinos como visitantes están invitados a disfrutar de esta fiesta que es mucho más que una celebración al marisco olívico.
La programación completa de Vigomar:
Viernes, 4 de septiembre
- 21:30 horas - Asociación Musical A Papuxa
Sábado, 5 de septiembre
- De 13:00 a 16:00 horas - Entretenimiento infantil
- 21:00 horas - Grupo Folk Algarabía
- 22:00 horas - Club Naval
Aquellos Maravillosos 90 - SON&MAR
El sábado 5 a las 20:00 horas empezamos el mes de grandes eventos con una fiesta nostálgica gratuita de los años 90 en el Peirao de Trasatlánticos como parte del ciclo SON&MAR.
El homenaje al pop y rock noventero español, Aquellos Maravillosos 90, va mucho más allá de ser una simple fiesta, pues podremos revivir las canciones que marcaron generaciones con las actuaciones en directo de Amistades Peligrosas, Cómplices, Rafa Sánchez del grupo de La Unión y Tam Tam Go.
- 19:00 horas - DJ Set
- 20:30 horas - Tam Tam Go
- 21:30 horas - DJ Set
- 21:50 horas - Cómplices
- 22:50 horas - DJ Set
- 23:10 horas - Rafa Sánchez
- 00:20 horas - DJ Set
- 00:50 horas - Amistades Peligrosas
- 02:00 horas - Cierre
Una oportunidad de despedirte del verano a lo grande. ¡No te lo pierdas!
Nacidos Para Bailar - SON&MAR
El viernes 4 a las 17:00 horas tenemos cita gratuita en el Peirao de Trasatlánticos con el 'mejor tardeo tu vida' con Nacidos Para Bailar, el primer evento del mes de la mano del ciclo SON&MAR.
Entramos con buen pie en el mes de septiembre con esta gran fiesta que nos invita a volver a sentir la magia del sonido disco y dance. Durante esta jornada nos acompañarán en directo Safri Duo, Rebeca y Sonia Madoc.
Prepara tus mejores pasos de baile y apúntate a este tardeo irrepetible.
Feria Sabores del Mundo
El viernes 4, sábado 5 y domingo 6 llega a la explanada del Náutico de Vigo la feria gastronómica Sabores del Mundo, un evento con entrada gratuita y más de veinte puestos de diferentes lugares del mundo.
A lo largo de las tres jornadas, se podrá disfrutar de una serie de actividades paralelas, como actuaciones regionales, música en vivo y zona infantil.
Vialia Sunset Race
El sábado 5 a partir de las 20:30 horas tendrá lugar Vialia Sunset Race, una carrera de atletismo de 8 kilómetros con salida y llegada en el Centro Comercial Vialia.
Además, una vez finalizada la carrera, se podrá disfrutar de música con DJ, un photocall, photo spot, premios y mucho más.
Ardora Fest
El sábado 5 llega a la sala Island Club una nueva edición de Ardora Fest, un evento imprescindible para los amantes de la música electrónica. ¿Te apuntas?
Los protagonistas del cartel de esta edición son Dave Clarke, también conocido como The Baron of Techno; David Flashback, María Vilas, Soul Lazh live y Víctor Álvarez.
Fiestas de la Virgen de los Afligidos de Zamáns
Las fiestas de Zamáns en honor a la Virgen de los Afligidos es una de las últimas grandes celebraciones populares de la ciudad olívica. Durante estos cuatro días se podrá disfrutar de música en directo, espectáculos, puestos de gastronomía y mucho más.
Viernes, 4 de septiembre
- 20:30 horas - Pregón y reparto de empanada para los socios amenizado por la charanga Vai de Baile
- 23:30 horas - Verbena con El Combo Dominicano
Sábado, 5 de septiembre
- 17:30 horas - Ofrenda floral y misa
- 19:00 horas - Tirada de fuegos
- 22:30 horas - Verbena con Solara y O Son do Monte con DJ Fercho, Rami y Borja Solla
Domingo, 6 de septiembre
- De 09:00 a 12:00 horas - Misas cada hora
- 12:00 horas - Misa cantada por la Coral de Zamáns y Banda de Música Atlántida de Matamá
Fiestas de la Virgen del Rosario de San Andrés de Comesaña
El viernes 4 darán inicio las fiestas del barrio olívico de San Andrés de Comesaña en honor a la Virgen del Rosario. Estas celebraciones se extenderán hasta el martes 8 de la semana que viene.
Viernes, 4 de septiembre
- 22:00 horas - América de Vigo y Broken Peach
Sábado, 5 de septiembre
- 12:00 horas - Sesión vermú con Gaiteiros e Pandereteiras Nautilius
- 22:00 horas - Verbena con la orquesta Costa Dorada y el trío Nostalgias
Domingo, 6 de septiembre
- 11:30 horas - Misa solemne y procesión
- 13:00 horas - Banda de Música Las Delicias
- 21:30 horas - Grupo Ritmo y el trío Azar