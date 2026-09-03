Amistades Peligrosas, Fiesta del Marisco y mucho más: ¿Qué hacer este fin de semana en Vigo? Treintayseis

Iniciaremos el fin de semana con las últimas jornadas de la Fiesta del Marisco de Vigo, también conocida como Vigomar. La parte más musical vendrá de la mano de SON&MAR, que en esta ocasión traerá dos eventos gratuitos al Muelle de Vigo: Aquellos Maravillosos 90 y Nacidos para Bailar.

También tendrán lugar dos de las últimas grandes fiestas populares de los barrios olívicos. Por un lado, tenemos las de Zamáns con una actuación estrella de El Combo Dominicano y las de San Andrés de Comesaña, que contarán con la presencia de la orquesta Ritmo, entre otras.

Fiesta del Marisco de Vigo - Vigomar

Llega a la ciudad olívica la edición de 2026 de la Fiesta del Marisco Cedida

La 19.ª edición de la Fiesta del Marisco continúa sus celebraciones en el Puerto Pesquero olívico de O Berbés desde hoy, jueves 3, hasta el domingo 6.

La Fiesta del Marisco combina opciones gastronómicas del mar, actividades culturales, turismo y mucho más. Tanto vecinos como visitantes están invitados a disfrutar de esta fiesta que es mucho más que una celebración al marisco olívico.

La programación completa de Vigomar:

Viernes, 4 de septiembre

21:30 horas - Asociación Musical A Papuxa

Sábado, 5 de septiembre

De 13:00 a 16:00 horas - Entretenimiento infantil

21:00 horas - Grupo Folk Algarabía

22:00 horas - Club Naval

Aquellos Maravillosos 90 - SON&MAR

Cartel de 'Aquellos Maravillosos 90' en Vigo SON&MAR

El sábado 5 a las 20:00 horas empezamos el mes de grandes eventos con una fiesta nostálgica gratuita de los años 90 en el Peirao de Trasatlánticos como parte del ciclo SON&MAR.

El homenaje al pop y rock noventero español, Aquellos Maravillosos 90, va mucho más allá de ser una simple fiesta, pues podremos revivir las canciones que marcaron generaciones con las actuaciones en directo de Amistades Peligrosas, Cómplices, Rafa Sánchez del grupo de La Unión y Tam Tam Go.

19:00 horas - DJ Set

20:30 horas - Tam Tam Go

21:30 horas - DJ Set

21:50 horas - Cómplices

22:50 horas - DJ Set

23:10 horas - Rafa Sánchez

00:20 horas - DJ Set

00:50 horas - Amistades Peligrosas

02:00 horas - Cierre

Una oportunidad de despedirte del verano a lo grande. ¡No te lo pierdas!

Nacidos Para Bailar - SON&MAR

Cartel del tardeo de Vigo 'Nacidos Para Bailar' SON&MAR

El viernes 4 a las 17:00 horas tenemos cita gratuita en el Peirao de Trasatlánticos con el 'mejor tardeo tu vida' con Nacidos Para Bailar, el primer evento del mes de la mano del ciclo SON&MAR.

Entramos con buen pie en el mes de septiembre con esta gran fiesta que nos invita a volver a sentir la magia del sonido disco y dance. Durante esta jornada nos acompañarán en directo Safri Duo, Rebeca y Sonia Madoc.

Prepara tus mejores pasos de baile y apúntate a este tardeo irrepetible.

Feria Sabores del Mundo

Cartel de la Feria Sabores del Mundo de Vigo Cedida

El viernes 4, sábado 5 y domingo 6 llega a la explanada del Náutico de Vigo la feria gastronómica Sabores del Mundo, un evento con entrada gratuita y más de veinte puestos de diferentes lugares del mundo.

A lo largo de las tres jornadas, se podrá disfrutar de una serie de actividades paralelas, como actuaciones regionales, música en vivo y zona infantil.

Vialia Sunset Race

Cartel de Vialia Sunset Race Cedida

El sábado 5 a partir de las 20:30 horas tendrá lugar Vialia Sunset Race, una carrera de atletismo de 8 kilómetros con salida y llegada en el Centro Comercial Vialia.

Además, una vez finalizada la carrera, se podrá disfrutar de música con DJ, un photocall, photo spot, premios y mucho más.

Ardora Fest

Cartel de la edición de 2026 de Ardora Fest Cedida

El sábado 5 llega a la sala Island Club una nueva edición de Ardora Fest, un evento imprescindible para los amantes de la música electrónica. ¿Te apuntas?

Los protagonistas del cartel de esta edición son Dave Clarke, también conocido como The Baron of Techno; David Flashback, María Vilas, Soul Lazh live y Víctor Álvarez.

Fiestas de la Virgen de los Afligidos de Zamáns

Cartel de la edición 2026 de las fiestas de Zamáns Cedida

Las fiestas de Zamáns en honor a la Virgen de los Afligidos es una de las últimas grandes celebraciones populares de la ciudad olívica. Durante estos cuatro días se podrá disfrutar de música en directo, espectáculos, puestos de gastronomía y mucho más.

Viernes, 4 de septiembre

20:30 horas - Pregón y reparto de empanada para los socios amenizado por la charanga Vai de Baile

23:30 horas - Verbena con El Combo Dominicano

Sábado, 5 de septiembre

17:30 horas - Ofrenda floral y misa

19:00 horas - Tirada de fuegos

22:30 horas - Verbena con Solara y O Son do Monte con DJ Fercho, Rami y Borja Solla

Domingo, 6 de septiembre

De 09:00 a 12:00 horas - Misas cada hora

12:00 horas - Misa cantada por la Coral de Zamáns y Banda de Música Atlántida de Matamá

Fiestas de la Virgen del Rosario de San Andrés de Comesaña

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de San Andrés de Comesaña del Rosario Cedida

El viernes 4 darán inicio las fiestas del barrio olívico de San Andrés de Comesaña en honor a la Virgen del Rosario. Estas celebraciones se extenderán hasta el martes 8 de la semana que viene.

Viernes, 4 de septiembre

22:00 horas - América de Vigo y Broken Peach

Sábado, 5 de septiembre

12:00 horas - Sesión vermú con Gaiteiros e Pandereteiras Nautilius

22:00 horas - Verbena con la orquesta Costa Dorada y el trío Nostalgias

Domingo, 6 de septiembre