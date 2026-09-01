Centenares de jóvenes se dan cita en Vigo para 'farmear aura': Vialia fue el lugar elegido

El fenómeno viral del verano no esquivó la ciudad olívica. Centenares de jóvenes se congregaron esta media tarde a las puertas del Centro Comercial Vialia Vigo para sumarse a la tendencia de "farmear aura".

Surgido en la red social TikTok este movimiento busca que sus participantes ganen puntos o "aura", es decir, carisma y seguridad en uno mismo, por medio de la repetición con destreza de movimientos o la recreación de memes.

Como ya ha ocurrido en otras ciudades de toda la geografía española y gallega, la urbe olívica acogió su primera batalla de "farmear aura". Esta prometía "buen rollo" y "conocer gente", pero también "que ganase el mejor".

Colas para acceder por el HALO

El punto de encuentro fue el acceso superior de Vialia. Es por esto por lo que el tránsito de personas se notó especialmente esta tarde en el HALO en donde se acumularon largas colas de usuarios.

Durante las batallas se escucharon gritos, aplausos y vítores. La gran afluencia de jóvenes hacía prácticamente imposible acceder al corrillo principal, y muchos tenían que auparse a lomos de sus compañeros para poder presenciar las batallas.

Hubo quienes se engalanaron para la ocasión con gafas y atuendos y otros que se caracterizaron de animales con máscaras y disfraces.

La reunión generó una gran expectación también de los medios de comunicación y de muchos otros curiosos ya calificados como boomers o generación millennial que se preguntaban, sorprendidos, qué estaba pasando allí.