Un creador de contenido asturiano, sobre las cuestas de Vigo: "¿Esto no se acaba nunca?"

A pesar de que Vigo está muy acostumbrado a sus desniveles, lo cierto es que muchos visitantes se siguen sorprendiendo de la orografía de la ciudad.

Uno de ellos ha sido el creador de contenido y periodista asturiano Senén Morán que, en las últimas horas, ha visitado la ciudad olívica para acudir a Balaídos -y maravillarse con el himno de C. Tangana para el Celta de Vigo-, y también para hacer turismo gastronómico.

El influencer especializado en contenido deportivo, con más de 250.000 seguidores en Instagram, ha compartido con ellos un vídeo en clave de humor en el que ironiza sobre las cuestas: "Vigo, la ciudad en la que 15 minutos suponen hacer una maratón de cuestas y escaleras", ha escrito. "¡Oye, pero esto no va a acabar por favor! ¡Empieza a ser un chiste de mal gusto! ¡Mira, aquí acaba la cuesta y empiezan las escaleras", ha añadido con retranca.

El vídeo, subido esta misma tarde, acumula ya más de 115.000 reproducciones y se ha llenado pronto de comentarios -muchos de ellos, de vigueses-: "Vayas a donde vayas, en Vigo siempre hay cuestas" o "Estamos fuertes de tanta cuesta" son algunos de ellos. Otros usuarios han emplazado al creador de contenido a que se coja uno de los ascensores.

Sea como fuere y bromas aparte, lo cierto es que al periodista asturiano parecen no importarle demasiado las cuestas y disfruta de Vigo y de su gastronomía como ya ha hecho en otras ocasiones visitando otros pueblos gallegos.