Estos son todos los planes que no te podrás perder este fin de semana en Vigo Treintayseis

El último fin de semana del mes de agosto presenta en la ciudad olívica una serie de conciertos y fiestas populares y gastronómicas que no te vas a querer perder. La mayor parte de eventos musicales se concentrarán este sábado 29, como el concierto de Los Coleguitas, Tesela y Ágape Band.

Sin embargo, los eventos imprescindibles de este fin de semana serán la Fiesta del Marisco de Vigo, también conocida como Vigomar, y la Romaría do Pan de Millo do Cabral. Ambas son fiestas gastronómicas que tienen como eventos clave sus actuaciones musicales y actividades de degustación para todos los públicos.

Conciertos del fin de semana

Los Coleguitas de Venezuela actuarán este fin de semana en Vigo Cedida

El sábado 29 a las 20:00 horas en el Chiringuito de Samil el grupo venezolano de Los Coleguitas dará un concierto de los mejores éxitos del reggaeton 2022. Una experiencia que no te vas a poder perder.

El sábado 29 a las 21:30 horas en el pub Transylvania actuarán dos explosivos grupos: Tesela y Ágape Band, quienes prometen dar una noche que no te dejará descansar.

El sábado 29 a las 22:00 horas en el Ocean Rock Bar el grupo de rock rioplatense Los Mareados Arrabaleros harán saltar y bailar a todo su público con sus explosivos temas. La jornada musical se completará con la actuación de DJ Cliff.

Fiesta del Marisco de Vigo - Vigomar

Llega a la ciudad olívica la edición de 2026 de la Fiesta del Marisco Cedida

La 19.ª edición de la Fiesta del Marisco regresa un año más al Puerto Pesquero olívico de O Berbés para celebrar su primer fin de semana de eventos, que será del jueves 27 al domingo 30. Para la segunda semana de fiesta tendremos que esperar hasta el mes de septiembre.

La Fiesta del Marisco combina opciones gastronómicas del mar, actividades culturales, turismo y mucho más. Tanto vecinos como visitantes están invitados a disfrutar de esta fiesta que es mucho más que una celebración al marisco olívico.

La programación de este fin de semana de la Fiesta del Marisco:

Viernes 28 a las 21:30 horas - Asociación Os Ventos de Comesaña

Sábado 29

13:00 horas - Actividades infantiles

21:30 horas - Asociación Atlántica Matamá

Romaría do Pan de Millo de Cabral

Cartel del año pasado de la Romería del Pan de Millo de Cabral Cedida

Como es costumbre cada verano, a finales del mes de agosto se celebrará la Romaría do Pan de Millo de Cabral, una celebración que tiene lugar en el parque forestal de Cotogrande del barrio olívico de Cabral.

Durante la jornada del domingo 30, todos los asistentes podrán degustar el pan de millo a través de diferentes propuestas gastronómicas. Además, la jornada se completará con música en vivo.

La programación completa de la Romaría do Pan de Millo de Cabral:

Por la mañana - Grupo Folclórico Airiños y Agrupación Musical Lira

Grupo Folclórico Airiños y Agrupación Musical Lira Por la tarde - Charanga Os Imperiais, Banda de Gaitas Cotogrande y Os Silandeiros.

A lo largo de todo el día también se podrá disfrutar de una nueva edición de la Mostra dos Produtos do Campo, donde se sortearán varios regalos.

Fiestas de San Campio de Valladares

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de San Campio de Valladares Cedida

Las fiestas en honor a San Campio del barrio olívico de Valladares regresan un año más para poner el broche de oro a la temporada de fiestas patronales de Vigo.

El primer día de celebraciones tuvo lugar el día de ayer, miércoles 26, y continuará a lo largo de los próximos días hasta culminar el martes 1 de septiembre.

La programación completa de este fin de semana:

Jueves, 27 de agosto

Segunda jornada del IV Certame de Bandas de Música:

Banda Escola de Beade

Unión Musical de Valladares

Viernes, 28 de agosto

Charanga Noroeste

Charanga Imperiais

Orquesta Paris de Noia

Grupo Assia

Sábado, 29 de agosto

Charanga Imperiais

Charanga Charamujas

Banda Escola da Unión Musical de Valladares

Grupos Folclóricos do Centro Cultural de Valladares

Grupo de gaitas Aturuxo

Grupos de baile Amieiras e Ledicias

Cantareiras do Alba

Grupo de acordeóns Cataventos

Grupo Funçao Publika

Orquesta Salsarena

Domingo, 30 de agosto